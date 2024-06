Ayuso reformará su ley del suelo para allanar el boom de centros de datos en Madrid

La Comunidad de Madrid apuntó ya la legislatura pasada que su apuesta para el futuro pasaba por atraer a la región centros de procesamiento de datos. Para lograrlo a corto medio plazo, entre otras cosas, necesita parcelas de suelo habilitadas para acoger a estas empresas, mejorar las infraestructuras necesarias para este sector y mayor acceso a la red eléctrica -algo por lo que tiene una guerra abierta con el Gobierno de la nación- y agilizar los trámites burocráticos. Esta es una de las cuestiones que se abordan en la reforma de la ley del suelo de la Comunidad en la que está actualmente trabajando el Gobierno regional.

El ejecutivo autonómico se está planteando incorporar la posibilidad de abrir los "suelos urbanizables no sectorizados", es decir, aquellos para los que aún no hay programado un uso urbanístico inmediato, a las "infraestructuras de distribución o transporte de energía y telecomunicaciones" de titularidad "privada", siempre que sean "para servicios de utilidad pública o interés general". Hasta el momento, en estos suelos se permite realizar las actuaciones requeridas solo por infraestructuras y servicios públicos estatales, autonómicos o locales, pero la idea es que se facilite la construcción de estas instalaciones "con independencia de su titularidad pública o privada".

Esta misma concesión se añade en los suelos no urbanizables con algún tipo de "protección", para los que también se suma la posibilidad de que se puedan utilizar para infraestructuras de transporte de energía y telecomunicaciones de titularidad pública. Con esta novedad se abre la vía para que las industrias que necesiten un amplio espacio con acceso a la red eléctrica y conexión de datos encuentren en Madrid esas facilidades.

Nueva ley ómnibus

Es lo que se desprende de la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que se ha integrado en una ley ómnibus -la tercera en los últimos tres años- en la que se incorporan cambios de una decena de leyes que son competencia de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que aún se encuentra en fase de borrador y a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO DE ESPAÑA. En este paquete el Gobierno regional propone cambios también en la ley de protección y fomento del arbolado urbano, otras en materia de medio ambiente y energía y la adaptación de la norma regional de protección de los animales de compañía a la nacional sobre los derechos y bienestar animal.

En este borrador, sobre el que la Consejería no ha querido hacer valoraciones porque está aún en una fase incipiente y puede sufrir cambios, se añade también como nuevo supuesto para los "usos industriales en suelo urbanizable no sectorizado que requieran proyecto de actuación especial", los establecimientos "para el desarrollo de proyectos estratégicos tales como infraestructuras críticas para el desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones o la digitalización". Modificaciones entre los artículos 20 a 29 de la ley del suelo que van en la línea de facilitar la implantación de determinadas instalaciones vinculadas con esos sectores industriales.

Con este objetivo se creó en enero de 2023 una Oficina de Impulso a los Centros de Procesamiento de Datos de la Administración autonómica con la que el Gobierno regional dijo entonces que pretendía captar 6.000 millones de euros hasta 2025. Un informe de la patronal de centros de datos, Spain DC, del año pasado señala que este sector podría suponer para la región una "inversión directa e indirecta de 16.320 millones de euros"

Según el proyecto, las modificaciones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y la de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo buscan "mejorar la ordenación territorial y urbanística, impulsar la actividad económica, combatir la despoblación y revitalizar el medio rural, y adaptar, en suma, la actividad urbanística a las nuevas demandas sociales y económicas, eliminando para ello cargas urbanísticas innecesarias". Con este fin se revisan también los criterios para las cesiones en favor de la administración en los supuestos en los que se modifique el planeamiento aumentando la edificabilidad o cambiando los usos, o se incorpora también un nuevo instrumento para la ordenación del territorio, como los Planes Territoriales.

Cambios en la ley del arbolado urbano

Otra de las modificaciones que aborda este borrador de la nueva ley ómnibus afecta a la Ley de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. El texto pretende dar cobertura a supuestos en los que la Comunidad entiende que la tala está justificada. La eliminación de los árboles ha sido especialmente polémica en los últimos años en Madrid por los proyectos que afectan tanto a la ampliación de la línea 11 de Metro como a la nueva estación de Atocha, pero su mantenimiento también ha sido objeto de debate tras algunos incidentes, como la caída de árboles en el Parque del Retiro u otros lugares de Madrid que incluso han provocado la muerte de al menos dos jóvenes en los últimos años.

Con los cambios en esta ley, se abre una vía para la tala cuando los árboles se encuentren secos, enfermos, impliquen un "riesgo para la seguridad de las personas o bienes" o "cause daño a cimientos o saneamientos". Se define lo que se considera ejemplar arbóreo para así excluir el deber de conservación de determinadas especies de arbustos que quedan fuera de esta definición, ya que actualmente algunos están protegidos como si fueran árboles. Igualmente, especifica cómo compensar la tala de árboles en aquellos casos en los que se justifique que no hay otra alternativa y se establece la posibilidad de que los ayuntamientos creen un fondo de compensación cuando no sea posible la plantación de nuevos ejemplares.

Entre otras reformas, este borrador también incluye la actualización de la Ley de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, para "adaptar los contenidos de la misma" a la Ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales que se aprobó en 2023.