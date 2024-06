Los menores de 14 años tendrán gafas graduadas gratis a partir de julio en la Comunidad de Madrid

A partir de este verano los menores de 14 años con problemas visuales podrán hacerse con unas gafas graduadas de forma gratuita en la Comunidad de Madrid. La ayuda que concederá el Gobierno regional será de hasta 55 euros por niño y año y será efectivo siempre que las lentes se compren en la red de ópticas que se acogan al programa.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha explicado que este miércoles se ha aprobado en el Consejo de Gobierno un convenio con el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, que tardará unas semanas en entrar en vigor, según fuentes de la Consejería de Sanidad, pero que permitirá que a partir del mes de julio cerca de 135.000 niños con problemas visuales como miopía, astigmatismo o hipermetropía puedan acceder a esta ayuda.

La medida, anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya en febrero de este año, será aplicable en 2024 y 2025 y contará con un presupuesto total de 7,5 millones de euros. Para poder hacer uso de esta ayuda, los menores tendrán que acudir a alguno de los establecimientos que se hayan adherido al plan de la Comunidad. Tras una valoración previa, los menores podrán acceder a la ayuda pero aquellos que decidan comprar marcas o monturas que excedan en precio las que están catalogadas dentro de las ayudas de 55 euros, tendrán que pagar la diferencia de precio.

Problemas de visión crecientes en menores

Los beneficiarios podrán disfrutar de esta prestación "como máximo una vez por cada año natural y deberán transcurrir al menos seis meses entre una y la correspondiente al año siguiente", según la información facilitada por la Consejería de Sanidad. Sus datos señalan que el 3% de los niños de menos de seis años y el 25% de quienes tienen entre 7 y 14 años tienen actualmente algún defecto de visión.

Esta iniciativa se pone en marcha ahora coincidiendo con la alerta que están lanzando los sanitarios sobre el incremento de los problemas de visión entre los más pequeños, principalmente, de miopía a causa de la luz de las pantallas. Desde la Organización Mundial de la Salud llevan tiempo advirtiendo que "la era digital" pasará "factura" a nuestra vista, más aún a los menores. En España, cerca del 80% de los ciudadanos dice tener algún tipo de problema y el 70% necesita gafas a lo largo del día.

Ayudas del Ministerio de Sanidad

La Comunidad de Madrid no es la única administración que está trabajando en incluir la salud visual dentro de su cartera de ayudas. Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García también anunció que a partir de 2025 los menores de 18 años podrán acudir en cualquier punto de España a la sanidad pública para solicitar unas gafas o lentillas. Esta nueva ayuda que se prevé incluir en la cartera de servicios pretende, según dijo García, que las familias más vulnerables no se vean doblemente afectadas por un problema de salud que requiere de un desembolso.

Preguntada la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la compatibilidad de ambas medidas, en el equipo de Fátima Matute señalan que de momento no tienen más información que la publicada en los medios de comunicación sobre la ayuda que prevé ofrecer el departamento de García: "Es solo un anuncio, no tenemos más información". Lamentan que no saben cuál es el alcance de la medida que quiere poner en marcha el Ministerio, pero es cierto que García aseguró que la iniciativa estaría ya en marcha en 2025, por tanto, es previsible que ambas ayudas coincidan en el tiempo y que habrá que ver si son compatibles o acumulables.

En cualquier caso, el objetivo de ambas administraciones parece el mismo, que "las condiciones socioeconómicas de una familia no sean obstáculo para el diagnóstico y tratamiento de problemas de salud visual", en palabras de la Comunidad de Madrid.

Esta iniciativa ya se ha puesto en práctica en otros países europeos. En Francia, Reino Unido o Alemania ya se ofrecen ayudas para los ciudadanos que necesitan gafas con precios limitados o de forma gratuita. En Francia se concede hasta los 16 años, los británicos reciben bonos siempre que sean menores, estudiantes o estén en situación vulnerable y en Alemania la medida beneficia a los menores de 18 años.