La Feria del Libro de Madrid cierra esta tarde por "fenómenos meteorológicos adversos"

La Comisión Organizadora de la Feria del Libro de Madrid ha decidido no abrir hoy en horario de tarde, entre las cinco y las nueve, después de que la dirección del Parque del Retiro, donde se celebra desde el pasado viernes, le comunicara que el tiempo sería desfavorable. En concreto, desde el Parque se les ha transmitido que desde las seis de la tarde hasta las nueve quedará activada la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos.

Ante esta situación, la dirección de la feria ha optado por no abrir esta tarde. Cerrarán las 358 casetas que se distribuyen a lo largo del Paseo de Coches del Retiro y se cancelan las actividades previstas en los pabellones de la zona central. Entre los actos suspendidos están la mesa redonda Rayo Vallecano: más que un deporte o la presentación del libro de Ángel Martín Detrás del ruido. Se mantienen, no obstante, los eventos programados en la Biblioteca Eugenio Trías.

Para compensar parcialmente la pérdida de horas de apertura, la dirección de la feria ha autorizado la apertura de las casetas hasta las tres de la tarde en lugar de las dos, la hora de cierre habitual. Según explican fuentes de la organización, una parte de los expositores ha optado, sin embargo, por seguir cerrando a las dos.

La notificación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), emitida a las ocho de la mañana, prevé rachas de viento de hasta 40 km/h entre las seis y las nueve, lo que supone activar la alerta naranja. Entre las nueve y las doce la previsión es de vientos de hasta 64 km/h, lo que ele va el nivel de alerta naranja a alerta roja. Según explican desde la dirección de la Feria, eso implica que a partir de las siete de la tarde se procederá al desalojo del Parque. La AEMET recomienda no permanecer detenidos bajo el arbolado debido a las fuertes rachas de viento.

A pesar de que no lleva abierta ni una semana, no es la primera vez que se activa la alerta naranja durante esta edición de la Feria, la número 83. El pasado martes, ante otro aviso de alerta naranja, la organización estableció que el horario de apertura por la tarde no comenzara a las cinco sino a las seis.