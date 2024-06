El examen de Matemáticas de la EvAU de Madrid del que salió gente llorando "requería años de preparación, no solo un curso"

El examen de Matemáticas de la selectividad en Madrid ha roto los esquemas a muchos de los miles de alumnas y alumnos que este miércoles 5 de junio se enfrentaron a él. Algunos salían llorando de las facultades donde lo habían realizado mientros que otros se consuelan sabiendo que, con ese nivel, lo normal sería que bajase la nota media general y, por lo tanto, siguen teniendo opciones de alcanzar el número deseado para acceder a la carrera que quieren.

En general, este examen de la EvAU ha sido más complicado que en los últimos años. Así lo reconoce Pablo Triviño, profesor de Matemáticas con 36 cursos de experiencia, que asegura que "no hay nada impugnable, pues no hay errores de enunciados ni ningún contenido no recogido en el decreto de Currículo de Madrid".

"Este año ha cambiado el coordinador de la prueba y eso se ha notado. Ha tenido más ejercicios complicados que otros años, siendo técnicamente correcto", añade.

Yo diciendole a todo el mundo que llevaba matemáticas bien.



Yo al salir de la evau. pic.twitter.com/uImeXIz8Ch — g31 (@ggon31) June 5, 2024

Este docente, que ya ha colgado el examen resulto en la red social X, y que, por tanto, puede decir cuáles son las opciones más sencillas, explica que los apartados A1, A2 y B4 eran muy accesibles. Los B1 y A4 lo serían para alumnos que controlan, mientras que los A3, B2 y B3 son "desequilibrados", ya que cuentan con una parte sencilla y "otro apartado muy difícil, incluso para alumnos buenos". "Y deben elegirse cuatro completos, no apartados sueltos", recuerda.

Dominar la materia

Para Triviño, no es una prueba de selectividad que se resuelva fácilmente memorizando fórmulas o repitiendo ejercicios, sino que hay que dominar la materia. "Este examen, y el conocimiento de matemáticas, no puede prepararse este curso. Comienza muchos años antes, años en los que no se valoran los contenidos, ni la comprensión. En Matemáticas hay una corriente decimonónica que se basa en la memorización y repetición y una "novedosa" que no implica conocimiento profundo. A la administración no le interesa especialmente la educación", critica.

Por eso, recuerda que las asociaciones de profesores de esta materia, como la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas (S.M.P.M.) en Madrid, trabajan "para conseguir una formación en didácticas específicas de las Matemáticas" en el profesorado: "Relacionar y comprender. Conocimientos construidos sobre otros. Historia de las Matemáticas. Y matemáticas socioafectivas también, sin quitarles dificultad, pero que no produzcan rechazo ni segregación por género", indica.

Además, y de cara a los próximos exámenes de matemáticas de la selectividad, recomienda al alumnado y a los padres "no mirar el resultado del examen, sino la comprensión y construcción de base a largo plazo".

Porque, en opinión de este docente, que se jubila en solo 10 meses, muchos alumnos "pretenden olvidar todo nada más realizar una prueba y no valoran el conocimiento" que da esta asignatura y que puede servir de por vida.