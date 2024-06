¿Qué fue de Ha I Park, la estudiante con mejor nota de selectividad de Madrid en 2023?

Ha I Park llegó a España en 2013, con solo ocho años y sin hablar ni papa de español. Solo una década después, esta alumna del instituto público Jaime Ferrán, en Collado Villalba, sacaba la mejor nota de toda la selectividad en Madrid: un diez sobre diez en la fase general; un 13,65 sobre 14 en su nota final. Un año después, y en plena celebración de la EvAU en la Comunidad de Madrid, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha querido saber cómo le va.

P. Un año después de la selectividad, ¿cómo recuerdasaquellos exámenes?

R. Ya me parece un pasado bastante lejano. Me acuerdo que era una experiencia un poco estresante porque sentía que mi futuro dependía de ello. Intenté dar todo lo que podía.

P. ¿Fue nerviosa?

R. Sí.

P. En la convocatoria del año pasado, en la Comunidad de Madrid aprobó el 96,5% de las candidatas. ¿Por qué hay tantos nervios los días y horas previas al examen?

R. Ya no suele bastar con aprobala. Si quieres entrar a la carrera que quieres, es probable que tengas que sacar una nota específica. Además, quienes corrigen el examen no son tus profesores, a los que has conocido mucho tiempo, ni tampoco sabes qué puede salir. Hay más incertidumbre y presión por eso.

P. ¿Qué nota de corte hubo en su carrera?

R. Como 13,458.

P. ¿Cuántas horas de estudio al día se necesitan para sacar tantos dieces?

R. Intentaba estudiar al día y llevar las cosas hechas. Para sacar buena nota es bastante importante que al terminar el curso tengas en la memoria la mayoría de las cosas para poderlas aplicar a la práctica. Saber una cosa y saber escribirla no es lo mismo.

P. ¿Cómo celebró la nota?

R. Creo que lo han celebrado más los periódicos que yo creo. No recuerdo que hayamos hecho nada específicamente. He descansado bien después de los exámenes pero no hubo una celebración muy a lo grande.

P. Eligió estudiar Estudios Internacionales y Derecho. ¿Cuándo lo tuvo claro?

R. Más o menos en 3º o 4 de la ESO. Derecho siempre me interesaba, pero pensé que Estudios Internacionales, con mi experiencia de diversas culturas, podría ser útil. También me parece interesante conocer cómo va el mundo en términos de Relaciones Internacionales.

P. Un año después de haber hecho esa elección, ¿cree que acertó?

R. Pues por ahora me parece que sí. Las dos son interesantes. Por ahora me está gustando más Estudios Internacionales que Derecho, pero también es interesante.

P. ¿ Por qué eligió la Universidad Carlos III para estudiar?

Era la única universidad pública en Madrid que tenían esete doble grado, junto a la Rey Juan Carlos. Estuve meditándolo un poco, pero me parecía que era la mejor.

P. ¿Tenía claro que quería estudiar una universidad pública?

R. No estaba muy segura de si podría llegar a pagar todo el dinero de la universidad privada.

P. ¿Cómo le van los estudios allí en la Carlos III?

R. Pues bastante bien. Como siempre me han dicho que en la universidad bajaban mucho las notas, tenía un poco asumido que me podría pasar, pero no ha sido tan así. Por ahora voy bastante bien.

P. ¿Cuántos dieces lleva ya en la carrera?

R. Por ahora me queda por conocer la nota de una asignatura, que hemos tenido el examen 29. Tengo de media un nueve con algo, aunque aún son notas provisionales. Tenemos que ir a alguna revisión para que te fijen la nota final.

P. Así que ya está de vacaciones. ¿Te gusta la vida universitaria?

Sí. En el bachillerato todo estaba más restringido a estudios y no participaba en muchas cosas. Pero aquí pues me he metido en varias asociaciones y actividades, con asociaciones musicales; la AIESEC, que es la organización global liderada por jóvenes que organiza voluntariados y prácticas internacionales para otros jóvenes; y ANUDI, una organización para las Naciones Unidas y el Derecho Internacional liderada por estudiantes. Además, la Carlos III también hace bastante reuniones y charlas interesantes.

P. ¿Esperaba que la vida universitaria fuera así?

R. Sabía que me iba a apuntar a más cosas porque en bachillerato no pude y quería hacer cosas fuera de ámbito puramente académico, pero tampoco esperaba que fuese a tantas.

P. ¿Le gustaría hacer un Erasmus o algún otro tipo de programa de movilidad internacionales?

R. Seguramente me vaya de Erasmus o a movilidad internacional, que también ofrece la Carlos. Pero me gustaría algún país de la Unión Europea. Como tengo el B2 de francés, es probable que vaya a Francia, pero también me estoy preparando el B1 de alemán. Si lo consigo sacar, también es posible que vaya a alemania.

P. ¿Diría que estudia más o menos horas ahora o en el instituto?

R. Estudiaba más para la selectividad. Ahoramismo no tengo tanta presión con la nota porque, al fin y al cabo, ya estoy en la carrera que quería.

Intento sacar la nota para la beca de excelencia pero tampoco siento demasiada presión. Como estoy en la universidad pública, no es difícil financiar los años de carrera.

P. ¿Tiene alguna beca este curso?

R. El año pasado recibí la beca del Ministerio de Educación. Este año no la pude pedir porque hubo un problema en el trámite. Seguramente, si me da la nota, pediré la beca de excelencia de Madrid.

P. Sé que todavía es pronto pero, ¿qué se ve haciendo de aquí a cinco años?

R. Como mi carrera dura cinco años y medio habré terminado mis estudios y seguramente esté haciendo un máster de Abogacía. Luego me pensaré si me aputo a una oposición o no.

P. ¿Qué le aconsejaría a todos esos y esas candidatas que se están presentando estos días a la selectividad?

R. Al estar ya dentro del periodo, que no se estresen demasiado y que hagan los exámenes como los han hecho siempre, sin presión. También es importante que tengan en mente que aunque no saquen la nota esperada, siempre hay maneras de entrar en la carrera que quieren. Así que hagan lo mejor posible y que no se sientan tan mal.