Almeida reclama "corresponsabilidad" al delegado del Gobierno con el plan de movilidad del Mad Cool

A poco más de un mes de que se celebre una nueva edición de Mad Cool, tal vez de lo que se debería estar hablando es de si se prefiere la música de Dua Lipa, The Killers o Pearl Jam. La realidad es que el Ayuntamiento de Madrid todavía no ha concedido la licencia para su celebración en el Iberdrola Music, el recinto de Villaverde donde se celebró el festival el año pasado entre quejas por los problemas de movilidad y ruidos. Cibeles exige que la Delegación del Gobierno valide el plan de movilidad presentado por los organizadores, porque, dicen, la M45 es la principal vía de acceso y es la Guardia Civil la que tiene competencias sobre ella. La Delegación dice que no tiene competencias en la aprobación de planes de movilidad. Y de fondo, el cada vez menos soterrado enfrentamiento político entre administraciones que viene larvándose hace meses sube otro peldaño.

Hoy, mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, demandaba "corresponsabilidad entre administraciones" y ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de estar "en la oposición permanente al Ayuntamiento", el delegado tildaba al consistorio de "terriblemente irresponsable" al permitir que se hayan empezado a vender entradas sin haber dado la licencia de actividad.

Según el relato de Almeida, el año pasado, tras los problemas de atascos y situaciones de riesgo vividas en el acceso al festival, el delegado le remitió una carta donde, "de forma literal", ha señalado, se decía que las condiciones de movilidad afectaron a la integridad y a la seguridad de las personas y aconsejaba que no se volvieran a celebrar eventos de esas características allí. "Por tanto", ha proseguido, mientras atendía a los medios tras la presentación de un certamen de pintura, "este año, para el dispositivo de movilidad, que afecta a la M45, donde las competencias son de la Guardia Civil, y teniendo en cuenta esa carta, le pedimos a la Delegación del Gobierno que nos diga si, en su opinión, se dan las condiciones de movilidad adecuadas. ¿Tan difícil es responder a esto?", ha enfatizado.

"Porque lo que no queremos", ha añadido dando una vuelta de tuerca, "es que nos dé su opinión a posteriori y nos mande una carta diciendo lo mal que ha salido todo. Lo que queremos es que haya una corresponsabilidad entre administraciones, sobre todo cuando hay competencias compartidas".

Al mismo tiempo, el alcalde se ha referido a la petición de una reunión para abordar el asunto que desde hace unas semanas viene pidiendo Martín. Y lo ha hecho para volver a descartarla, lanzando además otro dardo al delegado. "Mi pregunta es qué conocimientos tenemos nosotros de las condiciones de movilidad. ¿Vamos a ser nosotros los que le digamos a los técnicos qué tienen que hacer en materia de movilidad?", se ha preguntado. "Creo que es faltar al respeto a los técnicos de la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid".

Batallas políticas

Asimismo, ha pedido a Martín que se deje "de batallas políticas y nos dé su criterio acerca de si la Guardia Civil considera adecuado el dispositivo de movilidad". "No se puede estar en la oposición permanente al Ayuntamiento de Madrid, eso le corresponde, en su caso, a Reyes Maroto y a Juan Lobato, pero no al delegado del Gobierno, a quien pido colaboración institucional", ha remachado.

Martín, por su parte, ha mantenido el pulso, y en una comparecencia ante los medios de comunicación ha tildado de "terriblemente irresponsable" la actitud del Ayuntamiento al permitir a los organizadores vender entradas sin haber concedido la licencia.

"Desde el Ayuntamiento están tratando de trasladar su irresponsabilidad a esta Delegación del Gobierno", ha declarado. "La Delegación de Gobierno no tiene absolutamente ninguna competencia en la aprobación ni en la validación de los planes de movilidad. Es más, los planes de movilidad nunca pasan por esta Delegación de Gobierno", ha llegado a afirmar antes de sostener que "el Ayuntamiento de Madrid se está inventando un trámite para tratar de trasladar su profunda irresponsabilidad".

La oposición municipal también ha entrado en la batalla del Mad Cool. La portavoz socialista, Reyes Maroto, se ha puesto de lado de Martín y asegura que la situación es "otro ejemplo del bloqueo político e institucional que se está haciendo a la Delegación del Gobierno desde el Ayuntamiento". Además, ha insistido en que la Delegación solo tiene competencias en materia de la seguridad de este evento. "Tanto los planes de movilidad como las licencias de actividad son asuntos que ha de gestionar el Consistorio", ha señalado.

Desde Más Madrid, por otra parte, José Luis Nieto ha reclamado al Ayuntamiento que haga público el "supuesto" plan de movilidad elaborado. "Es responsabilidad del gobierno de Almeida elaborar y aprobar un plan de movilidad que garantice la seguridad de las miles de personas que congrega el Mad Cool, evite el caos que se produjo el año pasado con una calara infradotación de autobuses de la EMT y de trenes de metro y cercanías y evite que vuelvan a ser portada de los medios las imágenes de personas que cruzan la M45 mientras esquivan los coches que circulan por ella".

¿Se terminará celebrando el Mad Cool?

El interrogante que queda es si el festival se terminará celebrando, cuando ya se han vendido entradas. Almeida, de entrada, cree que sí. Y que será en el Iberdrola Music. Preguntado por los periodistas sobre una eventual cancelación ha apuntado que espera que no suceda "porque es un evento importante que transmite a miles y miles de personas una imagen de la ciudad positiva, aparte de los ingresos económicos que genera". Hasta 46 millones de euros el año pasado, según los promotores.

"A nuestro juicio", ha insistido el regidor madrileño, "los organizadores han hecho un esfuerzo muy importante para que no se produzcan las incidencias del año pasado". Pero ha vuelto a dejar la pelota en el alero de la Delegación. "Es imprescindible que el delegado nos diga si están garantizadas las condiciones de seguridad en la movilidad. Yo no contemplo un escenario en que la Delegación del Gobierno no se pronuncie. Vamos a esperar que tenga un comportamiento responsable y no mantenga en vilo a miles y miles de personas que ya han comprado sus entradas".