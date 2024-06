Los carteles del Bernabéu que han arrasado en la tienda de Metro de Madrid

El estadio Santiago Bernabéu y todo lo que le rodea no deja de ser noticia. Partidos, obras, fugas de gas,quejas vecinales, posibles multas del Ayuntamiento de Madrid... Pero, sobre todo, conciertos. Y es que, después de los dos históricos espectáculos ofrecidos esta semana por Taylor Swift, la música no para en el estadio blanco. The show must go on, como reza el himno inmortal acuñado en homenaje al gran Freddie Mercury.

Lo último es que, con motivo de la victoria del equipo blanco en la final de la Champions League del pasadado sábado, cuando el Real Madrid se alzó con la decimoquinta orejona de su historia, Metro de Madrid ha puesto a la venta distintos elementos de la estación de Santiago Bernabéu que está siendo remodelada.

Desde las 8 de la mañana de este martes, la gestora del suburban madrileño ha comercializado a través de su tienda online parte de la antigua señalética que se ubicaba tanto en los andenes como en los accesos a la estación. Así, los usuarios han podido adquirir cinco lamas azules (1.680 mm x 250 mm) por 199,95 euros y cinco lamas verdes (840 mm x 70 mm) por 99,95 euros. Todas agotadas a los pocos minutos de iniciarse la venta.

Imagen y descripción de uno de los productos a la venta en la web de Metro. / Metro de Madrid

No es la primera vez que Metro de Madrid vende material usado de sus estaciones. En estos momentos tiene también disponibles varias lamas de otras paradas de la red, como la de Rubén Darío o la de Bambú, ambas por 29,95 euros. Además, también es posible adquirir secciones de vía del suburbano, también originales, por 19,95 euros. Eso sí, aclara la empresa, está prohibida su reventa a través de cualquier tipo de medio o plataforma.

Sin patinetes hasta 2027

La prohibición de entrar con patinetes eléctricos al suburbano madrileño, una medida pensada pars "garantizar la seguridad de los usuarios", seguirá vigente, al menos, hasta 2027, tal y como decidió el pasado viernes el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) de Madrid.

La restricción se aplica en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) e interurbanos y urbanos en otros municipios, así como en las instalaciones y vehículos de Metro de Madrid y los cinco intercambiadores de Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida de América.