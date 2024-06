Este es el tema de Literatura que ha caído en examen de la EvAU de Madrid que ningún alumno había estudiado

“Justo ese tema no lo esperaba”, cuenta Martina a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, al salir de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid donde ha hecho el examen de Lengua y Literatura, el primero de las pruebas de la EvAU de este año. Se refiere al tema 6: Lírica y Poesía posterior a 1936, que en esta ocasión ha sido uno de los elegidos para sorpresa de todos los alumnos. “No pensé que entraría ese, porque es el más largo, con mucho contenido, que en el poco tiempo que tenemos no es viable escribir, no creo que lo haya elegido mucha gente”, argumenta Armando. Tampoco Sofía se ha decantado por él, “de hecho ni me lo estudié, es el único que he dejado sin leer”, cuenta.

Este era el más extenso del temario de Literatura, y el que por lo general más alumnos han dejado sin estudiar. En él se explican las tendencias, autores y obras principales desde 1939 hasta finales del siglo XX, es decir, un repaso completo del género durante la posguerra, el franquismo hasta los años 70. Este periodo arranca con el final de la Generación del 27 y el nacimiento de la poesía social con figuras como Blas de Otero, Gabriel Celaya o José Hierro, dando paso a la Generación del 50 o los Niños de la Guerra con Ángel González o Francisca Aguirre. Más tarde aparecerían los novismos donde destacan los poemas a motivos exóticos, culturales y culturalistas. Termina con las últimas generaciones de poetas, donde es difícil establecer una clasificación y en la que destacan nombres como el de Luis García Montero.

Este no es un tema que esté entre los más populares dentro de los exámenes de la Comunidad de Madrid, de hecho, raro es el año que ha entrado. Los más que más se repiten suelen ser: Modernismo y Generación del 98, Novecentismo y Vanguardias, La poesía de la Generación del 27 y El teatro anterior al 39. Tendencias autores y obras principales. De hecho, de los más de 15 alumnos que han sido entrevistados para este reportaje, ninguno se ha decantado por esta opción y lo han hecho por el modelo que pedía el tema 3: Realismo y Naturalismo en Europa Este último está dedicado a la corriente literaria que se desarrolló durante el último tercio del siglo XIX, fundamentalmente en Francia, y que tuvo como principal impulsor a Émile Zola. Era el favorito de muchos, como Gabriela, “cuando lo he visto me he puesto muy contenta, no he dudado ni un segundo” o el de Claudia, “menos mal que hemos podido elegir este”, cuenta esta futura estudiante de Farmacia.

Exámenes hasta el jueves

Están llamados a examinarse más de 39.000 alumnos, por lo que la Comunidad de Madrid ha activado desde este lunes el refuerzo en el transporte público para garantizar que ningún participante tenga problemas en sus traslados durante toda la semana. Por ejemplo, se activa el dispositivo especial en la Línea 6, que da servicio al campus de la Complutense y la Politécnica, con un incremento de trenes del 62% entre las 7:30 y 9:30 horas y de 17:00 a 18:30.

Los madrileños junto con los riojanos son los primeros de España en empezar este año los exámenes de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, ya que se examinaran desde este lunes hasta este jueves, 6 de junio, de la prueba ordinaria. Por su parte, los estudiantes de Islas Baleares serán los últimos en comenzar las pruebas para el acceso a la Universidad, y lo harán los días 11, 12 y 13 de junio.