La primera jornada de la selectividad en Madrid finaliza con algunos de los temas 'descartados' como protagonistas

Veinte minutos antes de que terminase el último examen de la primera jornada de la selectividad en Madrid, cientos de estudiantes que se examinaban en las facultades de la Universidad Complutense empiezan a salir de su prueba, en su mayoría la de Inglés. El ambiente es muy diferente al de la primera hora de la mañana. Ya no hay apuntes ni silencio. El nerviosismo callado, que muchos candidatos han mostrado leyendo algunos materiales antes de entrar por primera vez en las aulas, pasa a ser un barullo continuo. Los minutos siguen pasando y cada vez se acumulan más y más grupos de chavales que hablan rápido, discuten resultados y opinan a viva voz sobre cómo creían que ha sido el último examen; sobre si han puesto true (verdadero) o false (falso) o si han elegido la opción A o la de la Inteligencia Artificial en esa tercera prueba de la EvAU.

Es la última selectividad diseñada a la vieja usanza y, por lo que explican varios de ellos, no ha habido grandes sustos, aunque sí que han entrado algunos de los temas que muchos habían dejado fuera de su quiniela particular por ser cortos, largos o por llevar desaparecidos unos cuantos años de los exámenes de la EvAU.

Y eso es precisamente lo que se quiere evitar en el curso que viene con el nuevo modelo de selectividad, que planteará preguntas que exijan más razonamientos y menos memoria. Ya no se podrá hacer eso de dejarse una parte del temario sin estudiar, como se venía haciendo hasta ahora, ni tampoco se podrán cometer demasiadas faltas de ortografía, que pueden bajar algunas décimas la nota.

El examen de Historia

De las pocas novedades que ha habido este años con respecto a los tres anteriores es que los estudiantes de selectividad han podido elegir entre Historia de España o Filosofía en la fase obligatoria, la de hoy.

De la primera algunos salieron con un sabor agridulce. Como Víctor Sobrino, que junto a Alejandro Cuaxiloa, Noelia González, Miguel Santaolalla y Cristina Zhang, todos ellos del Colegio de la Asunción Vallecas, comentan en corrillo las impresiones de la jornada. Pensaban que iba a caer más del final del Siglo XIX y cayó más del principio. Y otro tema que alguno descartó por ser "demasiado cortito" como para entrar en un examen así, entró.

Con Lengua y Literatura pasó todo lo contrario: uno de los temas a escoger fue la Lírica y Poesía posterior a 1936, el más largo de todo el temario. Sí se esperaban más El realismo y el naturalismo: la novela. La poesía y el teatro en la segunda mitad del siglo XIX, como explican Sofía y Paula Úbeda, del Colegio Fundación Caldeiro. Era "uno de los dos nuevos de este año", así que, por suerte, habían apostado por él. Como a sus compañeros del Asunción Vallecas, les ha descolocado algo más el de Historia de España.

La nota discordante la pone Álvaro, del Colegio Retamar, que califica el examen de Historia de "asequible". "A mí no me ha sorprendido nada", asegura. De hecho, para él ha sido el más fácil de la jornada, frente al de Inglés, que le ha parecido más bien "confuso". "Podría haber varias respuestas y no sé si he puesto la correcta", reconoce este alumno con un 9,75 de nota media en Bachillerato. Necesita sacar un ocho de media y su preocupación es pinchar en este. "Voy tranquilo, pero como me haya equivocado, pues...".

Los estudiantes que se la juegan

Muchos de los alumnos de Ciencias con los que ha hablado este periódico necesitan sacar nota en prácticamente todos los exámenes a los que se presentan en la EvAU par acceder a las carreras que quieren, como Neurociencia (Miguel), Diseño y Desarrollo de Videojuegos (Alejandro), Psicología (Noelia), Biología (Cristina) o Medicina (Paula).

Esta última tiene algún plan B: tanto meterse en un Grado Superior como en otra carrera -como Enfermería o Fisioterapeuta- que le permita luego pedir un traslado de expediente. Pero, pese a que reconoce que hoy iba bien nerviosa y le esperan Física y Matemáticas, las más complicadas para ella, espera que todo vaya bien.