“Mamá, papá, en Madrid también se está como en casa”

Gran Vía de Madrid. / cittadinodelmondo

Todavía recuerdo el momento en el que me preguntaron lo que quería estudiar en la universidad y mi respuesta no era una carrera en concreto, sino una ciudad: Madrid. A esas palabras siempre obtenía la misma contestación: “¿Estás segura? Es una ciudad muy grande y caótica. ¿Lo has pensado bien?”. Menos mal que en aquel momento tenía las cosas muy claras y tuve la suerte de que mis padres me apoyaron y no se opusieron a aquella decisión, aunque en el fondo pensaran que tal vez era una locura.

Comencé a ser consciente del calibre de aquella decisión cuando vi que solo otra persona más de mi entorno había elegido la capital como destino para comenzar una nueva etapa. El resto que decidía estudiar fuera lo más lejos que se iban era a 150 kilómetros de Albacete, mi ciudad natal. Así que sí, tal vez era una locura, pero nunca me eché para atrás.

La sensación de no encajar en un sitio tan solo me duró un par de semanas y varias llamadas a mi madre diciendo: "¿Qué hago yo aquí?". Menos mal que me frenó los pies y me dijo que aguantara, que aquello era pasajero. A día de hoy, le agradezco aquellas palabras y que no me dejara volver, porque terminé convirtiendo la capital en mi segunda casa.

Considero que un hogar es mucho más que un sitio en el que te sientes seguro de ser tú mismo. Un hogar también lo hacen las personas con las que vives ciertas experiencias y en Madrid he tenido la suerte de encontrarlo. A lo largo de mis años aquí, he podido conocer gente en mi carrera, trabajo, residencia de estudiantes o, incluso, en pisos de alquiler, que han conseguido que la capital sea un lugar menos frío, solitario o impersonal.

Tal vez ellos no son conscientes de esto, pero han logrado que aquella chica de 18 años que se vino sola y con miedo, ahora no quiera abandonar esta ciudad por un tiempo y que cada vez que llame a sus padres termine diciendo: "Mamá, papá, no os preocupéis, en Madrid también se está como en casa".