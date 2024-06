El choque entre PP y PSOE llega a la Federación Madrileña de Municipios: los socialistas abandonan la junta

La bronca entre PP y PSOE ha estallado hoy en la Federación Madrileña de Municipios (FMM). Los alcaldes socialistas han abandonado el pleno que se celebraba esta mañana porque entienden que la presidenta, Judith Piquet (PP), ha hurtado a los alcaldes su derecho a debatir y posicionarse sobre los temas. La también alcaldesa de Alcalá de Henares, dicen en el PSOE de Madrid, ha caído en una "deriva totalitaria" al imponer su criterio e intentar "restringir" las intervenciones de los alcaldes.

La presidenta de la FMM ha informado al inicio de la reunión que "ante la ausencia de un reglamento para establecer los debates en el seno de la Federación", a partir de ahora las intervenciones se agruparán por partidos, de forma que todos los alcaldes que pertenezcan a un mismo partido tendrán que hablar "con una sola voz". El argumento, señalan los socialistas, es que los plenos "no se alarguen tanto".

El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), uno de los vicepresidentes de la Junta de Gobierno, denuncia que esto supone un cambio "unilateral" de las reglas de funcionamiento de este órgano supramunicipal y que hasta ahora los alcaldes han podido defender y debatir sobre cualquier asunto como regidores, no como miembros de un partido. "Hay 179 municipios en la Comunidad de Madrid", explica, y "los criterios pueden ser diferentes entre los alcaldes de una misma formación", afirma Jurado.

Falta total de consenso

Es "insólito", explica en conversación con este diario, "todos tienen derecho a réplica y contrarréplica". Asegura que están dispuestos a regular esta cuestión, pero debe ser una propuesta "consensuada", no una "imposición" de la presidenta actual. Aunque es aún reciente y no está decidido, apunta que los alcaldes socialistas buscarán una fórmula para elevar al pleno, en la que creen que contarán también con el apoyo de los municipios por el cambio. La Red de Municipios por el Cambio, que representa a 91 municipios, 15 alcaldías y más de 250 concejalas de Más Madrid, Izquierda Unida, Equo o Podemos, también ha denunciado que con esta actitud Piquet quiere "dejar sin voz" a los municipios de la izquierda.

Piquet, en cambio, entiende que lo ocurrido hoy no es más que "una bochornosa coreografía política" de los alcaldes de la izquierda en plena "campaña electoral de las europeas". A través de un comunicado, la Presidencia de la FMM ha señalado que no va a permitir que esta institución se convierta en "en una caja de resonancia de la propaganda sanchista" con asuntos como el conflicto de Gaza o el choque diplomático generado hace unos días tras las palabras del argentino Javier Milei sobre la mujer de Pedro Sánchez. En cambio, ha criticado, con su marcha no han podido debatir con los alcaldes socialistas sobre otras cuestiones que estaban en el orden del día y sí considera de interés para los madrileños, como las Cercanías de Madrid. Los socialistas, también habían llevado al pleno las futuras tasas de basura o las zonas tensionadas de vivienda.