Los nervios y la ilusión vuelven en el primer día de la EvAU en Madrid: "Ha caído el tema que no me sabía"

Da igual los años que pasen y lo lejos que quedé ya la etapa universitaria, porque los nervios y la ilusión se trasmite a cada uno de los curiosos que nos acercamos a ver qué ambiente se respira a las puertas de las facultades de la Universidad Complutense de Madrid durante el primer día de la EvAU. Aunque este año, la imagen es distinta, porque a esta estampa se suma a la de cientos de alumnos que siguen acampados para reivindicar una Palestina libre a lo largo y ancho del campus. Aun así, hay cosas que no cambian. A partir de las 9:00 de la mañana comenzaban a llegar los más madrugadores, algunos con unas ojeras que les caían hasta los pies, otros con los apuntes en la mano para dar el último repaso y alguno que otro, como Rosa, con un amuleto, “es una estampa de la Virgen del Rosario que me ha dado mi abuela”, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El primero ha sido el de Lengua y Literatura, que comenzaba a las 9:30 y terminaba a las 11:00, aunque algunos como Sofía, lo han entregado incluso antes, “es el que más me preocupaba porque es la asignatura que más me cuesta, pero me ha salido mejor lo que pensaba”, comenta. Ella es una de los miles de alumnos que quiere hacer Medicina, grado en el que la nota de corte en Madrid se sitúa en 13,31, y donde la tasa de empleo una vez finalizada es la mayor en España con un 95% de posibilidades. A su lado, Arian también está satisfecho con la prueba, “espero sacar mínimo un 9, aunque no tengo tanta presión con la nota, porque todavía no sé qué elegir, dudo entre Fisioterapia o Ingeniería Biomédica, sé que no tienen nada que ver, pero me gustan”, explica.

El esquema del examen consiste en un comentario de texto, análisis sintáctico de una frase y un tema de Literatura. Este último ha sido el más polémico, porque en una de las opciones el propuesto era el tema 6: Lírica y Poesía posterior a 1936, en el que se explican las tendencias, autores y obras principales desde 1939 hasta finales del siglo XX. Es el más extenso del temario, y el que por lo general más alumnos han dejado sin estudiar. “Era el más complicado y conflictivo, así que decidí dejarlo, menos mal que el de la otra opción sí que me lo sabía”, dice Martina. Sentada con ella en las escaleras de la Facultad de Farmacia, está Armando, que no esperaba que tampoco lo ha escogido, “no pensé que entraría justo ese, es mucho contenido, que en el poco tiempo que tenemos no es viable escribir, no creo que lo haya elegido mucha gente”, argumenta.

De hecho, de los más de 15 alumnos que han sido entrevistados para este reportaje, ninguno se ha decantado por esta opción y lo han hecho por el modelo que pedía el tema 3: Realismo y Naturalismo en Europa, dedicado a la corriente literaria que se desarrolló durante el último tercio del siglo XIX, fundamentalmente en Francia, y que tuvo como principal impulsor a Émile Zola. Era el favorito de muchos, como Gabriela, “cuando lo he visto me he puesto muy contenta, no he dudado ni un segundo”, cuenta esta alumna que quiere estudiar Veterinaria, para la que la nota de corte está en 12,26 en las universidades madrileñas, “espero entrar porque no tengo más opciones”, relata.

La Universidad de Alcalá de Henares es uno de los centros donde se realizan las pruebas / EUROPA PRESS

Principales cambios

Después de Lengua y Literatura era el turno de las pruebas de Historia de España o Historia de la Filosofía, una de las principales novedades de este año, ya que el pasado mes de enero se aprobó una nueva orden que estableció la elección entre ambas asignaturas en la fase obligatoria. La nueva ley educativa, la LOMLOE , recuperó la Historia de la Filosofía como obligatoria para todos los alumnos de 2º de Bachillerato, pero, para evitar que aumente el número de exámenes, Educación propuso que los alumnos elijan si se examinan de una de las dos asignaturas, algo que ya se hacía antes con la LOE, de forma que se recupera el modelo anterior.

“Esto les ha generado mucho nerviosismo, porque no sabían qué elegir, sobre todo en el caso de Historia de España porque ha cambiado el temario y el aviso llegó tarde, porque han ido muy apurados, y muchos de ellos se han visto obligados a escoger Filosofía por este motivo”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Sonsoles Fernández, profesora de Inglés del Colegio Zazuar del barrio madrileño de Santa Eugenia, que acompaña a un grupo de alumnos al examen. “Me gusta venir con ellos porque son muchas horas juntos en un curso muy complicado para todos porque se juegan mucho”, comenta. No es la única, a escasos metros, se encuentra Roberto del Rey, profesor de Física del Colegio Jesús María de García Noblejas, que tiene la costumbre de acercarse cada año, “vivimos la preparación con mucha presión”, cuenta, pero aun así dice que esta ha bajado desde que el modelo cambiara durante la pandemia, “el sistema de filtrado de nivel es pequeño porque alumnos que hayan preparado la mitad de un temario pueden llegar a obtener la misma nota que los que se lo hayan estudiado todo”, añade.

Me gusta venir con ellos porque son muchas horas juntos en un curso muy complicado Sonsóles Fernández — profesora de Inglés del Colegio Zazuar

Además de profesores, también es común ver a algún padre o madre acompañando a sus hijos a este momento tan importante para ellos. Lola dice que está igual o más nerviosa que su hija, que prefiere no hablar con nosotras y hacer un último repaso para conseguir la máxima nota para enterar a un doble grado de Magisterio. “Lleva meses inquieta, y nosotros con ella, porque si no le da la nota, tendrá que elegir otra rama”, cuenta. A lo que añade que le parece muy injusta la diferencia entre Comunidades Autónomas, “no puede ser que en otras regiones tanto el curso como las pruebas sean más fáciles, sobre todo si es una carrera vocacional, como es el caso de mi hija”, comenta.

Alumnos repasan momentos antes de hacer el exámen de selectividad / EUROPA PRESS

Exámenes hasta el jueves

Están llamados a examinarse más de 39.000 alumnos, por lo que la Comunidad de Madrid ha activado desde este lunes el refuerzo en el transporte público para garantizar que ningún participante tenga problemas en sus traslados durante toda la semana. Por ejemplo, se activa el dispositivo especial en la Línea 6, que da servicio al campus de la Complutense y la Politécnica, con un incremento de trenes del 62% entre las 7:30 y 9:30 horas y de 17:00 a 18:30.

Los madrileños junto con los riojanos son los primeros de España en empezar este año los exámenes de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, ya que se examinaran desde este lunes hasta este jueves, 6 de junio, de la prueba ordinaria. Por su parte, los estudiantes de Islas Baleares serán los últimos en comenzar las pruebas para el acceso a la Universidad, y lo harán los días 11, 12 y 13 de junio.