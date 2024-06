Almeida cuestiona la capacidad que van a tener jueces y fiscales para aplicar con independencia la ley de amnistía

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuestionado hoy la capacidad que van a tener jueces y fiscales para aplicar la ley de amnistía aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados. "A los jueces y fiscales que no apliquen la ley en el sentido que quiere el Gobierno se les va a señalar", ha asegurado el regidor madrileño en una entrevista en Telecinco. "Lo hemos visto todos estos años, creo que puede haber muchos Llarenas", ha añadido en referencia a Pablo Llarena, el juez instructor del procés en el Tribunal Supremo.

Almeida ha vuelto a criticar una norma contra la que su partido viene haciendo causa durante la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio. "Vivimos tiempos muy complicados" ha indicado, "en los que a la ley de amnistía se le llama ejercicio de reconciliación", sencillamente, ha señalado, porque Sánchez "necesita siete votos", en alusión a los disputados de Junts en el Congreso, "para seguir en la presidencia del Gobierno".

Asimismo, ha reprochado que todavía no se haya publicado en el BOE, algo que, ha vaticinado, no sucederá antes de la cita con las urnas europeas del domingo, porque "hay una mayoría de españoles que no la aprueban" y ha saludado que el socialista Emiliano García Page haya anunciado que Castilla-La Mancha recurrirá la ley, aunque le habría "alegrado más" que hubiese expresado a los diputados manchegos del Congreso que su criterio era no votar a favor.

Sobre el resultado de las elecciones del próximo domingo, ha recordado que la media de todas las encuestas publicadas hasta ahora da al Partido Popular la victoria con unos números por encima de los que obtuvieron tanto en las autonómicas y municipales de mayo de 2023 como en las últimas elecciones generales. Y ha pedido al presidente del Ejecutivo un adelanto electoral en caso de que las urnas confirmen una derrota socialista en las europeas: "Este Gobierno no tiene capacidad legislativa ni tiene capacidad presupuestaria. Estamos ante un bloqueo. Y lo más razonable es que, si pierde las elecciones europeas, Pedro Sánchez convoque elecciones generales", ha resuelto.

Conciertos en el Bernabéu

El regidor madrileño también ha comentado en la entrevista asuntos de política municipal, entre ellos los problemas de insonorización del estadio Santiago Bernabéu en los últimos conciertos que han desencadenado las protestas de los vecinos y la apertura de expedientes sancionadores con multas de hasta 20.000 euros para los promotores.

"Es obvio que hay un problema, el Real Madrid es consciente y nos ha mostrado la mejor voluntad para abordarlo", ha enfatizado Almeida, quien ha afirmado que el club está viendo los recursos técnicos para mejorar la situación y trabajando en ofrecer "mejor información" a los vecinos. "Se trata de veinte conciertos al año", ha subrayado el munícipe. "Necesitamos encontrar el equilibrio para garantizar el descanso y bienestar de los vecinos sabiendo de la importancia de una infraestructura como el Bernabéu para atraer conciertos".