Estudiantes de la selectividad aprietan las últimas horas: "Es estresante llevar todo el curso trabajando y que estos exámenes cuenten tanto"

Pasan de las cuatro de la tarde de este viernes y muchos estudiantes empiezan a llegar a sus bibliotecas de confianza para empezar el segundo turno del día. Los nervios hacen que a lo largo de las horas vayan saliendo a fumar, a comerse algún que otro ultraprocesado o a descansar un poco mirando el móvil. Quedan poco más de 48 horas para hacer los últimos repasos antes de presentarse a los exámenes de la selectividad, una prueba en la que muchos se juegan la nota para acceder a la carrera que quieren, mientras que otros tantos se lo toman como mero trámite.

"La gente se lo está tomando muy a broma. En general, en los cursillos [de repaso] que hacen en mi colegio veo como muchas personas están súper poco concentradas. Hay muchos que se han puesto a estudiar esta semana. Me parece increíble, la verdad", explica Marta Fidalgo, estudiante del Colegio Salesianos de Atocha. Lo dice con la percepción de quien se juega todo en unos exámenes: necesita alrededor de un 11,5 sobre 14 para entrar en el grado de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid.

"Me ha quedado un ocho de media en el Bachiller, que no está mal. Pero claro, solo puedo permitirme sacar un 8,5 de nota en dos asignaturas. Las demás tienen que ser nueves", indica. Por eso, y desde el 1 de abril, no ha parado de estudiar. Ni siquiera el día de su graduación. Ha ido a exámenes para subir nota y ha seguido una rutina en la biblioteca de mañana, tarde y un poco de noche -se queda hasta las nueve-. Solo la ha interrumpido para acudir a las clases extra que impartieron en su colegio de cara a la EvAU. Para eso y para pasar por un supermercado donde cogerse algo rápido de comer. Nada más. Porque el objetivo está claro: acceder a una universidad pública y simultanear el próximo año el grado de Arquitectura con el de Filosofía. Es ambicioso, pero tesón no le falta.

La opción de la privada

Amira López, también del Colegio Salesianos de Atocha, y Alejandra Regueira, del IES Isabel la Católica, en el distrito de Retiro, sí que han mirado la opción de ir a un centro privado. Es un plan B para Amira, que quiere estudiar Educación Infantil y necesita alrededor de un 9,8, como explica frente a la Biblioteca Iván de Vargas, en el distrito Centro de Madrid.

Para Alejandra, que tendría que sacar alrededor de un 10,4 para acceder al grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid -algo que ve "factible"-, la universidad privada es directamente su opción A.

Al contrario que Marta, ellas dos reconocen que empezaron "a estudiar fuerte, fuerte" esta semana. "Menos mal que yo tengo la otra opción [de la privada], que es a la que quiero ir, porque si esto hubiera sido mi opción principal, me parece bastante estresante. Llevas todo el curso trabajando para que ahora cuente la EvAU ocho puntos sobre 14, más de la mitad de mi nota", dice Alejandra. Son cuatro puntos de las asignaturas del bloque obligatorio y otros cuatro de las voluntarias.

A por las notas que ponderan

Unos días antes, el martes 28, Claudia Olivares, estudiante del Colegio Arcángel Rafael, salía pasadas las nueve y cuarto de la noche de la Sala de Lectura Maqueda, en el distrito de Latina de Madrid. Aspira a conseguir la nota que le dé acceso a Psicología. Calcula que será algo más de un 10, un objetivo factible.

"Me paso todo el día en la biblioteca. Me estoy organizando para dedicar las mañanas a las cosas que todavía no me he aprendido, y las tardes a repasar las que ya me sé. Si no, no me entra nada", cuenta entre risas. "Me estoy centrando mucho en Historia, pero estoy haciendo ejercicios de Matemáticas todos los días. A lo que menos tiempo le estoy dedicando es a Biología. Al final, estoy priorizando las asignaturas que me ponderan", explica.

Las ponderaciones funcionan así: cada universidad, a título particular, puede dar unas centésimas extra por cada materia aprobada que entienda que está relacionada con la carrera en la que el o la solicitante quiera entrar. Todos los años actualizan su lista de ponderaciones y las publican en sus páginas web. Por ejemplo, Psicología en la Universidad Complutense de Madrid suma hasta 0,2 a cada punto de la nota obtenida en Ciencias Generales, Matemáticas II, Biología, Física y Química; y 0,1 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Geología.

Eso sí, aunque el alumno se presente a las cuatro optativas a las que tiene opción, solo puntúan las dos en las que hayan obtenido la mejor calificación. En el caso particular de Claudia, serán Matemáticas y Química las asignaturas que le valgan el doble.

Turnos hasta las 10 de la noche

Cerca ya de las 10 de la noche, y después de que la responsable les diera el aviso de cierre tras barrer decenas de colillas -"Está prohibido que fumen aquí, pero en esta época habrá que darles algo de respiro", reconoce- salen juntas Aitana Ninato y Sara González, alumnas del Colegio Lourdes FUHEM.

La mayoría de estudiantes de la selectividad en Madrid se examinan en la Universidad Complutense. / EFE

Sara tiene claro que va a por Enfermería. Sobre las posibilidades de lograr la nota, admite que siente que está "en la línea". Sus notas de bachillerato son parecidas a las que necesita en la EvAU, así que todo dependerá de cómo le salgan los exámenes. Espera que bien. Por el contrario, Aitana todavía duda: "Quiero algo que esté relacionado con la Economía". Y para esas carreras, indica, cree que llega con la nota que tiene de bachillerato.

A esos dos años de Bachiller le han dedicado mucho más tiempo y esfuerzo que a los exámenes de selectividad que les esperan a partir de este lunes 3 de junio. Las dos se examinan en la Universidad Complutense de Madrid, una institución que ya conocen tras haberla visitado con el colegio, y que ven perfecta para estudiar. Lo mismo hasta es una señal.