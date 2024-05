La Feria del libro de Madrid será declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Esta vez, el tiempo juega a su favor. La Comunidad de Madrid iniciará los trámites en los próximos días, según ha avanzado, de modo que el expediente no quedará atascado ni decaerá por el cambio de Gobierno, como ocurrió en 2023 con la convocatoria electoral. El Gobierno regional prevé que está tradicional cita literaria sea declarada BIC en la categoría de Patrimonio Inmaterial, dentro de otra llamada Hecho Cultural.

Organizada por la Asociación de Empresarios del Comercio del Libro de Madrid y la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE), la 83 edición de la feria que comienza hoy y permanecerá abierta al público hasta el 16 de junio, cuenta esta vez con 358 casetas de librerías y editoriales. En la legislatura pasada ya hubo un primer intento para ofrecer esta protección a este evento que congrega a miles de madrileños en el Parque del Retiro durante estos días.

Antecedentes

En diciembre de 2022, el grupo parlamentario socialista llevó a la Asamblea de Madrid una iniciativa con este objetivo. La Proposición no de Ley apuntaba entonces que la Feria tiene un valor cultural para los ciudadanos pero también para la industria del libro en español porque reúne a todos los agentes de la cadena que participan en el sector y destacaba como algo a proteger también por celebrarse en un lugar al aire libre tan "emblemático" como El Retiro. Aquella propuesta fue aprobada por la cámara autonómica con el apoyo de PP y Vox, pero los otros dos grupos de la izquierda, entonces Más Madrid y Podemos, optaron por la abstención. Entre los argumentos, que su configuración actual no favorece a las editoriales independientes o porque, como dijo en su momento Más Madrid, no terminaba de entender dónde se encuadraba la categoría de "inmaterial" en referencia a la feria ni se promovían otros incentivos para el fomento de la lectura.

El actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, no lo ve igual, ya que en unas declaraciones remitidas a los medios destaca precisamente que este es “un evento cultural de carácter popular, que se desarrolla con periodicidad anual en la ciudad de Madrid, con el objeto de promover el libro y la lectura” y en el que se favorece el "encuentro de los autores con sus lectores", hecho que le parece que justifica la protección en la que se va a trabajar ahora.

Otras iniciativas

En los últimos días, desde la Comunidad de Madrid se han puesto en marcha otras iniciativas con el fin de visibilizar por toda la ciudad la Feria del libro e invitar a los ciudadanos a acercarse, pero sobre todo, a seguir leyendo. Desde el 14 de mayo, las papeleras de la red de Metro de Madrid se han convertido en estanterías de libros, una forma de hacer circular las obras y darles una segunda vida. A través de un QR, los viajeros de Metro pueden ver cómo funciona el sistema de intercambio de libros.

La ciudad también está estos días salpicada de bancos con forma de libro con motivo de la Feria. El Ayuntamiento de Madrid ha instalado hasta 26 en calles y plazas de varios distritos de Madrid, , todos ellos inspirados en autores nacionales e internacionales y en personajes icónicos de diversos géneros, hasta el 22 de junio.