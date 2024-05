Así pasará a llamarse la estación de Santiago Bernabéu a partir del sábado

El estadio Santiago Bernabéu y todo lo que le rodea no deja de ser noticia. Partidos, obras, fugas de gas,quejas vecinales, posibles multas del Ayuntamiento de Madrid... Pero, sobre todo, conciertos. Y es que, después de los dos históricos espectáculos ofrecidos esta semana por Taylor Swift, la música no para en el estadio blanco. The show must go on, como reza el himno inmortal acuñado en homenaje al gran Freddie Mercury.

Así, el próximo 8 de junio, la pista y el cesped del Bernabéu volverán a llenarse de fans deseosos de ver y esuchar a uno de los grandes ídolos contemporáneos de la música urbana: el rapero argentino Duki, que se convertirá en el primer artista de este género en actuar en un estadio de fútbol en nuestro país.

En honor a este acontecimiento pionero, la estación de metro Santiago Bernabéu cambiará de nombre a 'Estación Duko' durante los próximos días. En concreto, la nueva denominación será visible para todos los fans - y vecinos descontentos- desde este sábado 1 de junio hasta el sábado 8 de junio, día del concierto.

Un año de éxito imparable para Duki

La convocatoria del concierto de Duki en la capital española llega tras la celebración este mismo año de cuatro grandes espectáculos entre el Wizink Center de esta misma ciudad y el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Su buen momento de forma con el público se mantiene igualmente en su país, donde las entradas para el concierto que ofrecerá en el estadio River Plate duraron solo unos minutos, lo que obligó a convocar una segunda fecha, que también ha agotado todas sus localidades.

Mauro Ezequiel Lombardo (Almagro, Buenos Aires, 1996) empezó rapeando en corros de improvisación cuando era adolescente, se hizo un nombre en la icónica competición de freestyle "El Quinto Escalón" y, tras ganar allí una batalla de gallos, grabó su primer tema, "No vendo trap". En la actualidad, el artista tiene una media de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify.