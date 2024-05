Las trabajadoras de la Red de Violencia de Género de Madrid irán a la huelga por el estado "crítico" del servicio

Tal y como adelantaron el pasado 8 de marzo, cuando se concentraron frente al Palacio de Cibeles para protestar contra la precariedad del servicio y exigir una mejora de sus condiciones laborales - que no se ha producido-, las trabajadoras de la red municipal contra la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid celebrarán una huelga de 24 horas el próximo 3 de junio para "salvar la red" y "aunar fuerzas contra la violencia institucional".

"Esto es solo el inicio, no se va a parar solo porque ya no sea 8M. Si esto no mejora, iremos a la huelga", adviritió entonces Elena Fernández, portavoz de la plataforma que representa al colectivo. Además del colapso asistencial, las afectadas demandan también una mejora de su "precaria" situación laboral. Denuncian que cobran prácticamente el salario mínimo interprofesional (SMI), cuando les exigen formación universitaria y otras titulaciones específicas.

A la vista de que nada ha cambiado en todo este tiempo, las trabajadoras cumplirán su amenaza y harán huelga el lunes de la semana que viene. En concreto, tal y como ha informado la plataforma, la huelga se prolongará desde las 22:00 horas del domingo 2 de junio hasta las 22:00 horas del lunes 3. Asimismo, se concentrarán por segunda vez delante de la sede del Gobierno municipal a las 12:30 de ese mismo lunes. "

Hacemos un llamamiento a toda la ciudadania para pediros ayuda en nuestra próxima convocatoria de huelga, ya que exigimos unos recursos de calidad, para poder atender a las mujeres víctimas de violencia de género en condiciones óptimas, sin listas de espera y con alojamientos de protección suficientes", expone la asociación en un comunicado.

Almeida rechaza las quejas de las trabajadoras

Pese a las reiteradas protestas de las trabajadoras municipales, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, considera que la atención municipal a las víctimas de violencia machista es “adecuada pero siempre mejorable”. Así lo aseguró en respuesta a una pregunta de Más Madrid durante el Pleno celebrado el pasado martes en el hemiciclo de Cibeles.

En su intervención, el regidor popular puso en valor las cifras de ejecución del presupuesto en la lucha contra la violencia de género, que ha pasado de 7 a 14 millones de euros, según el alcalde, así como el “incremento” del 40 % en el número de trabajadoras municipales.

Asimismo, Almeida garantizó que el Gobierno municipal “no deja a ninguna mujer en la estacada” con el aumento de 69 profesionales y “el número de plazas residenciales más alto de la historia”, mientras que ha asegurado que durante el Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) había “la mitad de presupuesto, la mitad de personal y menos plazas”.