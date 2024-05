Ayuso anuncia recursos coordinados al TC de las CCAA del PP en cuanto se apruebe la amnistía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que en cuanto se apruebe la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP presentarán un recurso de inconstitucionlidad. En Madrid, ha dicho, llevan "tiempo preparándolo" y lo presentarán "ya mismo" en coordinación con el resto.

Se hace "en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y muy especialmente por nuestro Estado de derecho porque nosotros, como representantes del Estado, no podemos permitir que se rompa", ha defendido la dirigente madrileña. "Vamos a dar esta batalla", ha insistido, afirmando que para las comunidades gobernadas por el PP es prácticamente una obligación. Si no, "¿ahora qué?", se preguntaba la dirigente madrileña esta mañana en una entrevista en Esradio. Su objetivo es que no dejar que se cree "un estado de privilegios para unos dirigentes" y que "no sean sometidos a la ley".

Algunos presidentes autonómicos del PP ya habían avanzado en estos días pasados- (e incluso hace meses) que están trabajando en un posible recurso. De hecho, la idea es que todas ellas presenten su propio recurso de manera coordinada y el PP, desde Génova, presente el suyo propio. Sin embargo, se ha lanzado a dar el avance de esta propuesta conjunta en un día tan marcado en el calendario como el de hoy, antes incluso de que Alberto Núñez Feijóo marque su posición desde el Congreso. En cualquier caso, ha deslizado que lo hacen "por iniciativa" del presidente del partido.

"Nos toman por idiotas, pretenden hacer creer que esto es por la convivencia cuando tenemos testimonios de estas últimas horas, tanto de representantes de ERC como de Junts, asegurando que van a más ahora", ha explicado. "Pretenden seguir con el referéndum, seguir con toda la ilegalidad que supone unas consultas que no son solo para Cataluña", según la presidenta madrileña.

Ayuso ha vuelto a repetir que esta es la ley "más corrupta" de la democracia y que hoy "es un día nefasto". Asegura que independentistas y grupos de izquierda, todo el bloque de apoyo a Pedro Sánchez, en definitiva, han buscado que la amnistía "pase de tapadillo", igual que "las negociaiones en Cataluña", pero que con esta ley solo pretenden hacer "olvidar lo que sucedió" aquellos meses, que ha enumerado así: "La quema de calles, la agresión a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluidos los Mossos de Escuadra, el papel de los jueces, del Rey, la expulsión de empresas, la ruptura de la convivencia y todo… porque de manera totalitaria pretendían imponer una ilegal República".