La investigación del supuesto atraco y empujón al Metro apunta a una posible denuncia falsa

Cuando saltó la noticia este lunes, fuentes de Metro de Madrid ya adelantaron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que no tenían constancia de los hechos denunciados. Este martes se ha confirmado: el suburnano madrileño no ha hallado rastro en las grabaciones de sus cámaras de seguridad de la supuesta agresión sufrida por un joven el pasado domingo en la estación de Pueblo Nuevo, en el distrito de Ciudad Lineal.

Según denunció ante la Policía Nacional la presunta víctima, un joven argentino de 27 años, este se encontraba esperando la llegada del tren en la mencionada estación cuando un grupo de jóvenes se abalanzó sobre él y le agredió para robarle. Sin mediar palabra alguna, siempre según el relato del denunciante, los asaltantes le propinaron varios golpes, puñetazos y patadas con el objeto de sustraerle el teléfono móvil y el reloj. Consumado el robo, los atacantes le habrían empujado a las vías, de donde afirma que pudo salir por su propia cuenta antes de la llegada del convoy.

Sin "evidencias que coincidan con la denuncia"

La realidad, no obstante, parece no encajar con esta versión de los hecho. Tras revisar las grabaciones de la estación de Pueblo Nuevo de la mañana del pasado domingo, Metro de Madrid no ha encontado imágenes que coincidan con esta narración. En cambio, sí han localizado al denunciante en otra parada, con "evidentes síntomas de embriaguez", tal y como ha adelantado la entidad pública a EFE y confirmado a este periódico.

Extremo corroborado por fuentes de la Policía Nacional, según las cuales "no se han localizado evidencias que coincidan con la denuncia inicial" presentada por el joven. Eso sí, la investigación sigue su curso y todavía es pronto para determinar que se trate de una denuncia falsa, han matizado.

El joven acudió a denunciar tras ser atendido en la Princesa

Tal y como contó a los agentes al cargo de la investigación, el hombre agredido pudo regresar al andén antes de la llegada del metro, por lo que su vida no corrió peligro. Sin embargo, sí sufrió diversas heridas y contusiones, fruto de los golpes y la posterior caída, por las que debió ser tratado.

De acuerdo con el relato policial, el hombre acudió por su propio pie al Hospital de la Princesa, donde recibió atención sanitaria. Horas después de lo sucedido, el agredido acudió a una comisaría para denunciar los hechos.

A raíz de la denuncia, la Policía Nacional abrió una investigación para localizar a los autores del supuesto robo, utilizando las cámaras de seguridad de la estación de Metro de Pueblo Nuevo. También se han entrevistado con los vigilantes de seguridad y testigos del asalto.