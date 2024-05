Almeida asegura que el expediente sobre el piso de la pareja de Ayuso se va a concluir

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado hoy, que el procedimiento sobre las reformas en el piso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Carlos González Amador, seguirá y se va a concluir. Esta mañana se ha conocido que esas obras se realizaron sin la preceptiva licencia municipal, según la inspección, realizada la semana pasada. Asimismo, la portavoz municipal de la formación, Rita Maestre, ha asegurado que la propuesta de resolución de ese expediente realizada por la inspección ha sido retirado después de haber estado disponible en el sistema informático del Ayuntamiento

Según el alcalde de Madrid, lo único que pretenden los grupos de izquierda en este caso es prolongar "de forma artificial e innecesaria" la polémica. "La oposición ha estado diciendo durante meses que no iba a haber inspección y la ha habido, se ha girado en los plazos que están previstos normalmente dentro del Ayuntamiento y se ha levantado el correspondiente informe".

Sobre el fondo de la cuestión, la realización de las obras sin licencia, no obstante, ha evitado pronunciarse, recurriendo al argumento que suelen utilizar los populares madrileños en relación con González Amador. "Como ya saben, yo no doy datos de particulares. Lo único que le puedo decir a los madrileños es que tengan tranquilidad, porque el procedimiento administrativo va a seguir adelante y se va a concluir".

Sí ha aludido, en cambio, a la denuncia de Más Madrid de la desaparición de la propuesta de resolución del expediente: "Si están sugiriendo que los servicios públicos cambian los informes, están difamando a los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid y creo que todo tiene un límite".

Sin "título habilitante"

Tras dos meses de la denuncia de supuestas irregularidades en las obras del piso de González Amador interpuesta por Más Madrid, la inspección tuvo lugar finalmente el pasado lunes 20 de mayo, al mediodía, según han adelantado esta mañana El País y la cadena Ser. Justamente el día que el propietario de la vivienda había sido citado en los juzgados por la investigación que se sigue contra él por un fraude a Hacienda. De acuerdo con el informe de la técnico que realizó la inspectora "no se ha localizado título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas".

El documento también detalla la naturaleza de esos trabajos. Esencialmente, se procedió a redistribuir las habitaciones, renovar instalaciones eléctricas y, en el exterior, sustituir la carpintería e instalar toldos. Además, la carpeta incluía otro documento, una "orden de legalización de obras" en que se da un plazo de dos meses para conseguir la licencia o, en su defecto, demoler las obras sin perjuicio de las sanciones derivadas de incumplir la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas y la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid. Según El País, el informe señala que el incumplimiento conllevaría la imposición de hasta tres multas más una posible sanción adicional de entre 600 y 30.000 euros.

Es este documento, que tiene que ser firmado por el coordinador del distrito de Chamberí, el que denuncia Más Madrid que ha desaparecido del sistema informático del Ayuntamiento.

Desaparición

Hace once días fue el PSOE el que denunció la "mutilación" del expediente del Ayuntamiento de Madrid sobre las reformas en el piso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Carlos González Amador, hoy es Más Madrid quien señala nuevas lagunas en esa carpeta. La portavoz municipal de la formación, Rita Maestre, ha asegurado que el consistorio ha retirado de su sistema la propuesta de resolución del expediente realizada por la inspección.

"Esa resolución técnica", ha señalado, "se registró en el Ayuntamiento de Madrid a la espera de la firma política del coordinador del distrito de Chamberí, es decir, de la mano derecha del concejal de Chamberí y un rato después ese documento técnico, oficial, desaparece del sistema".

"Nos tememos que esto pueda tener la intención de cambiar ese documento técnico, de ocultarlo o de algún otro chanchullo para impedir que en este caso se haga justicia, es decir, que a Ayuso y a su pareja se les trate como a los demás ciudadanos de Madrid", ha deslizado hoy Maestre."Si están sugiriendo que los servicios públicos cambian los informes, están difamando a los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid y creo que todo tiene un límite", ha replicado Almeida.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha ironizado sobre las causalidades que rodean a la vivienda de la pareja de Ayuso. "Qué casualidad que se lleve a cabo una inspección del Ayuntamiento pocos días después de que presentáramos nuestra denuncia y qué casualidad que haya desaparecido el informe de esa inspección", ha asegurado. "No vamos a tolerar que no se nos dé la información que precisamos para hacer nuestra tarea de oposición. Los favores que Almeida le deba a Ayuso no tienen por qué pagarlos madrileños y madrileñas".