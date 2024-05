Puente y Almeida agrían (aún más) el tono de la disputa entre el ministro y el PP

Por momentos podría parecer una competición, un pulso a ver quién escala un peldaño más. El tono entre el ministro Óscar Puente y las instituciones madrileñas se vuelve cada vez más bronco. Más ácido, cabría decir a tenor de la última polémica, desatada por la concesión de un galardón al titular de Transportes por parte de una asociación de periodistas.

La Peña Periodística Primera Plana celebró ayer una nueva edición de sus Premios Naranja y Limón. Puente, distinguido con el Premio Limón Especial, que señala a aquellas personas que menos facilidades dan a los medios, no pudo acudir a la ceremonia por problemas de agenda. Pero sí grabó un vídeo de agradecimiento que compartió en la red social X.

En él, sin mencionarles directamente, alude a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su asesor Miguel Ángel Rodríguez. "Quisiera empezar alabando las bondades del limón, que puede que sea algo ácido, pero tiene más propiedades que el ibuprofeno", comienza diciendo. "Sinceramente, no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón", añade. Momento en que deja caer: "Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus ocho gintonics diarios".

El comentario llega apenas unas semanas después de su controvertida alusión a la supuesta ingesta de sustancias por parte del presidente argentino Javier Milei, que preludió la actual crisis diplomática desatada tras las acusaciones de corrupción a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por parte del mandatario latinoamericano.

"Una locura de frutas"

No es la única pasada de frenada del ministro en el vídeo, quien más adelante apunta: "En cualquier caso, cuando los periodistas de Primera Plana se decidan a instaurar el Premio Macedonia, que, como todo el mundo sabe, es una locura de frutas, espero que me consulten, porque yo tengo una clara candidata".

Entre los primeros en reaccionar ha estado José Luis Martínez-Almeida, quien lejos de rebajar el carácter agrio ha respondido con un punto, o varios más de acidez. "Desde luego, en la ingesta de determinadas sustancias el Partido Socialista es insuperable", ha declarado a preguntas de los periodistas antes de su participación en la sesión inaugural del Congreso Govtech 4 Impact, sobre el empleo de las tecnologías por parte de las administraciones.

"Lo ha demostrado", ha proseguido el alcalde de Madrid antes de recurrir a episodios como el caso Mediador o el de los ere en Andalucía. "Tenemos el caso, por ejemplo, del Tito Berni. O tenemos el caso de los ere, donde todos éramos conscientes de en qué se gastaban el dinero de los andaluces. "En la ingesta de sustancias es muy difícil competir con algunas personas del Partido Socialista".

Flores a Isabel Rodríguez

"Ni aun cuando intenta utilizar el sentido del humor Óscar Puente tiene gracia alguna, y, desde luego, no le pagamos para que se haga el gracioso, sino para que arregle los problemas de Cercanías", ha subrayado Almeida. "En algún momento tendrá que asumir que el problema de Cercanías en Madrid no corresponde a los asesores del PP ni corresponde a si se come o no mucha fruta".

Previamente, a la salida de un desayuno informativo protagonizado por la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, el munícipe ya había pedido el cese del ministro por el incidente con el jefe de Estado argentino: "Si Pedro Sánchez quiere que Milei se disculpe lo primero que tiene que hacer es pedirle a Óscar Puente que entregue su cartera de ministro".

El alcalde de la capital ha contrapuesto la actitud de Puente con la de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, un día después del anuncio de avances en la Operación Campamento y el compromiso del ministerio de financiar parte del soterramiento de la A5. "Dentro de un gobierno hay personas y personas", ha dicho. "Es muy fácil trabajar con Isabel Rodríguez y es imposible trabajar con Óscar Puente. Cuando Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, y yo nos reunimos, planteamos que había que sacar adelante la Operación Campamento. Nos hemos puesto a trabajar y ahí están los frutos".