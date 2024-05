De paseo al Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu. / EPE

Todo el que me conoce sabe de la relevancia que tiene el fútbol en mi vida. Quizá por eso quise dedicarme al periodismo deportivo desde pequeña. Para cumplir ese sueño (o intentarlo) dejé un pueblecito al sur de Extremadura para formarme en una ciudad como Madrid. El cambio fue abrumador y, en ocasiones, hasta insoportable. Pero siempre, siempre, surge un rayo de luz.

Tuve la suerte de cruzarme con una persona que, posiblemente, me ha regalado lo más valioso que he tenido en mis casi nueve años en Madrid: ir cada fin de semana al Santiago Bernabéu. Aunque suene a exageración, no lo es.

Durante esos noventa minutos, rodeada de miles de personas con un mismo sentimiento, hace que se me olvide esa soledad que siempre aflora en los que vivimos lejos de nuestras raíces y a los que la distancia se nos hace cuesta arriba. Un lugar seguro en el que solo importa lo que sucede dentro de esas gradas y el ruido externo desaparece. En el fondo sur del estadio el tiempo se detiene, todo lo contrario a la sensación implantada en los habitantes de la ciudad, quienes corren de un lado a otro mirando constantemente el reloj para no perder el transporte.

Y en esa vorágine diaria me encuentro sin saber muy bien por qué, con el único pensamiento de que algún día dejaré Madrid para volver al sur. Se dice de Madrid que es una ciudad acogedora y que todo el mundo es bienvenido. Creo que soy de la minoría que piensa que es complicado acostumbrarse a este ritmo de vida viniendo de un entorno tan diferente y que cada día cuesta un poco más que el anterior.

Si algo me ha enseñado Madrid es a ser completamente independiente y a no sentirme un bicho raro por ir a conciertos, partidos y visitas sola. Por eso, el lugar en el que más feliz soy de la ciudad es el estadio, a pesar de no estar con amigos ni conocidos.

El periodismo será el encargado de mantenerme en Madrid o de hacerme cerrar este capítulo. De cualquier forma, aquí o allá, mi lugar siempre estará en el sur.