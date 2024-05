Paseo por el Madrid del hombre que construyó el Palacio de Cristal

En plena celebración del 150 aniversario de Antonio Palacios, el autor, con Joaquín Otamendi, de edificios que son un hito en Madrid como el Palacio de Cibeles, merece la pena reparar también en otra figura. Se suele recordar en sus biografías que Ricardo Velázquez Bosco, de cuya muerte se cumplió un siglo el año pasado, fue profesor de Palacios. Pero no solo eso. También, como el arquitecto gallego y antes que él, de hecho, fue consciente de la posibilidad de hacer de Madrid una capital europea a través de sus edificios. Trabajó en la restauración de la mezquita de Córdoba, en Medina Azahara, en la Alhambra de Granada. Y dejó en Madrid edificios tan íntimamente unidos a la ciudad como la actual sede del Ministerio de Agricultura, junto a la estación de Atocha, o el Palacio de Cristal del Retiro.

Reconocido en vida, su trabajo fue, sin embargo, desdeñado por decimonónico durante buena parte del siglo XX hasta que los estudios de Miguel Ángel Baldellou lo restituyeron en el lugar que le corresponde. Frente a esa idea de una obra anticuada, Miguel Lasso de la Vega, director gerente de la Fundación Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), señala dos rasgos de modernidad en sus proyectos: "Por un lado, la adecuación de cada edificio al lugar de la ciudad en que se iba a erigir, siempre planteaba sus proyectos en relación con el contexto urbano. Por otro, la adecuada correspondencia entre el interior y el exterior de sus edificios. En sus obras la fachada manifiesta lo que está ocurriendo dentro".

Eclécticos, monumentales y, como los define Lasso de la Vega "muy expresivos", en parte por la utilización de materiales distintos y en ocasiones no muy habituales, muy característicamente la cerámica, sus edificios en Madrid son tan reconocibles como dignos de ser conocidos. Estos son algunos.

Palacio de Velázquez (1883). Parque del Retiro

Aunque muchos piensan que recibe el nombre por el pintor de Las meninas, esta edificación en el Parque del Retiro se conoce así porque Velázquez Bosco fue su autor. Actualmente acoge algunas de las exposiciones temporales del Museo Reina Sofía, pero en origen se levantó como pabellón principal de la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales. En él se aprecia una característica bastante habitual en la arquitectura del burgalés como es el hecho de que la parte central y los laterales sobresalen. Además, en la fachada combina ladrillos de dos tonos, uno principal, más rojizo, que está recorrido por bandas estrechas de tono tirando a ocre. "Es algo verdaderamente interesante", señala Lasso de la Vega. "En cierto sentido, le da al ladrillo un carácter de material noble que, unido al uso de la azulejería, aporta una riqueza casi colorista". Ese empleo de la cerámica en las cornisas, entre los arcos y en las pilastras es también marca de la casa. Para ello solía trabajar con Daniel Zuolaga, tío de Ignacio, el pintor, y uno de los mejores ceramistas de su tiempo. La estructura, con bóvedas de hierro y cristal, permite un interior bastante iluminado. El director gerente de la Fundación Arquitectura llama la atención, además, sobre los capiteles "casi neoplaterescos". Velázquez Bosco, que llegó a la profesión bastante tarde (empezó a cursar la carrera con 32 años) pero fue catedrático apenas dos años después de titular, impartía la asignatura de Historia de la Arquitectura.

Parte de la fachada principal del Palacio de Velázquez, en el Parque del Retiro. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Palacio de Cristal (1887). Parque del Retiro

No muy lejos del Palacio de Velázquez está el Palacio de Cristal, quizá la obra más popular de Velázquez Bosco. No en vano, el Ayuntamiento de Madrid utilizó su silueta como imagen para los actos que celebró en 2023 con motivo del centenario de su fallecimiento. Lasso de la Vega lo define como "la principal contribución española a la arquitectura del hierro", tan en boga en Europa desde que en 1851 Joseph Paxton levantara en Hyde Park, en Londres, el Crystal Palace. Como el vecino Palacio de Velázquez acoge muestras temporales del Reina Sofía y fue originalmente construido para una exposición: era un invernadero para plantas tropicales en el contexto de la Exposición de Flora de las Islas Filipinas. Se construyó en cinco meses. Además de la presencia liviana que aportan los materiales, conviene reparar en su planta, a la manera de una cabecera gótica, con su ábside, su crucero y coronada con una gran bóveda. Antonio Palacios se inspiró en ella para el Palacio de Cibeles. Un último detalle: el lago artificial de la entrada no existía, es diseño también de Velázquez Bosco.

Interior del Palacio de Cristal. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Escuela de Minas (1893). Ríos Rosas, 21

De todos los edificios madrileños de Velázquez Bosco, es aquí donde la colaboración con el ceramista Zuloaga resulta más llamativa. Dos grandes paneles en las fachadas laterales muestran escenas relacionadas con la extracción y el manipulado de minerales. Zuloaga los ejecutó a partir de cartones de los artistas Manuel Domínguez y Vicente Oms. El pórtico de acceso y los torreones de las esquinas captan la atención por esa monumentalidad, pero menos conocida y también muy audaz es la fachada posterior, con cristaleras entre columnas de orden jónico que dejaban entrar la luz a las aulas de dibujo. Como describe Lasso de la Vega, "es prácticamente un muro cortina de cristal, como si estuviera trasladando allí lo que había hecho unos años antes en el Palacio de Cristal". Velázquez Bosco conocía bien las escuelas de este tipo que había en Europa, particularmente la Universidad Técnica de Berlín. Aquí, además, se implicó en todo tipo de detalles, llegando a diseñar no solo el edificio sino también parte del mobiliario como las mesas de los profesores. Algunas piezas aún se conservan. El grado de implicación fue tal que concibió las esquinas de las aulas con una forma ligeramente redondeada, que no fueran completamente perpendiculares, con un motivo higiénico: para que no se acumulara el polvo.

Vista de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. / LUIS GARCÍA

Ministerio de Agricultura (1897). Infanta Isabel, 1

Ministerio de Agricultura hoy, pero cuando lo concluyó Velázquez Bosco era el Ministerio de Fomento. Su destino fue, de hecho, cambiando mientras se proyectaba y se construía y durante un tiempo se concibió como Escuela de Artes y Oficios. Nuestro hombre cogió el proyecto ya empezado y se adaptó en gran medida lo que ya había planteado el arquitecto anterior, Mariano Belmás Estrada. Parte de esa herencia fue la planta, con dos patios. Sí que es suya la monumental escalera interior o el uso de hierro y cristal en las cubiertas, aspecto notable en un edificio de carácter representativo como un ministerio. También es inconfundiblemente suya la fachada de piedra, ladrillo y azulejos, nuevamente de Zuloaga, y con ese pórtico con cuatro pares de columnas sustentado sobre dos cariátides. "En un momento en que el Estado buscaba reivindicarse este edificio servía como excepcional tarjeta de presentación para quienes llegaban a Madrid por la estación de Atocha", destaca Lasso de la Vega. Por fuera es admirable, pero el interior no desmerece y se puede conocer los fines de semana en visitas guiadas, con reserva previa en la página web del ministerio.