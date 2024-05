Más Madrid se volcará en las europeas para exhibir músculo ante Yolanda Díaz aunque su candidata no logre escaño

A Más Madrid siempre le han funcionado las campañas. En cada cita electoral el día anterior al inicio oficial de la campaña sus expectativas han sido siempre inferiores al resultado final. Pero en la próxima convocatoria europea la cosa no promete y ellos mismos lo reconocen. Su candidata al Parlamento europeo, Andere Nieva, es la número cinco en la lista de Sumar. Las posibilidades de que se convierta en eurodiputada son escasas, según sus propios datos, pero la formación se ha propuesto hacer campaña para demostrar que siguen siendo fuertes en la región, donde su partido es líder de la oposición.

Sacar músculo ante Sumar, con quien tanto han peleado en los últimos meses por mantener su autonomía, es una forma de reivindicarse a pesar de que Yolanda Díaz les ha colocado en una posición sin apenas opciones de salida. Ante la tentación de algunos en el partido de plantarse y no dar la batalla, fuentes de la formación confirman que en el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea se ha llamado a arrebato y han pedido a los 27 diputados que trabajen en esta campaña olvidando el contexto y casi como si fuera propia.

El objetivo planteado es conseguir marcar terreno, que quede claro que siguen siendo una fuerza con implantación en el territorio. El contexto es un Sumar a la baja, que lleva encadenando malos resultados electorales en Galicia y Euskadi y algo más discretos en Cataluña, donde el espacio progresista ha retrocedido aunque desde la formación de Yolanda Díaz quieran explotar, precisamente en esta campaña que comienza ahora, que son un partido decisivo para la gobernabilidad de esta región.

Responsabilidad

"Una cosa es lo que pide la dirección y otra que todos tengan ganas de responder a esa petición", explican en la formación. "No nos va la vida en las europeas, partimos de esa base", explica otra. Sin embargo, ambos reconocen que la mejor manera de no verse "contaminados" por los resultados menguantes de Díaz es sacar músculo y que en el recuento final del 9J Madrid quede marcado como un punto de concentración de voto para Sumar.

Tras el periodo de reflexión de Pedro Sánchez, en la formación que colideran Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre, explicaban que era momento de empezar a resituarse y no dejarse arrastrar para que Sánchez no aglutine el voto útil de la izquierda. Su dilema ahora es buscar el equilibrio entre el esfuerzo por una apuesta a medio largo plazo (demostrar que no pierden posiciones en Madrid) y un improbable éxito a corto (conseguir que su candidata sea eurodiputada). Nieva es poco conocida entre la ciudadanía, sin embargo, las fuentes consultadas confirman que el trabajo que ha realizado dentro de la organización sí es reconocido y respetado por sus compañeros, por lo que hay "voluntad de arroparla" y agotar esfuerzos para que lo consiga, señala un miembro de la dirección.

"No somos irresponsables", explica esta misma fuente, al tiempo que coincide con otras en que las perspectivas de Sumar no son halagüeñas. El potencial que tenía la plataforma de Díaz ha ido "diluyéndose" e incluso "descomponiéndose", dicen, y existe el peligro de que las formaciones que le acompañan se vean contaminadas por esa percepción. No tiene sentido, apuntan en el partido madrileño, que una formación como la suya, que logró en las últimas generales más de 550.000 votos en Madrid de los 3 millones totales que obtuvo Sumar en todo el país, se haya quedado en una posición que genera tan pocas expectativas internamente. Eso moviliza menos a los suyos, aunque en las negociaciones de la coalición tampoco ha sido prioritario tener un puesto de salida.

Resurrección de Podemos

A ese objetivo de no perder espacio en Madrid se une que en estas elecciones europeas Sumar competirá con Podemos. Su candidata Irene Montero juega con ventaja en relación con el conocimiento frente a Estrella Galán, la persona elegida por Díaz para liderar la candidatura de la coalición en Europa. La exministra cuenta con opciones de conseguir escaño en el parlamento europeo e incluso arañar otro más para su partido mientras en Más Madrid están convencidos de que Sumar tendrá suerte si consigue cuatro.

Pero frenar a Podemos no es, señala una fuente de Más Madrid, un objetivo en sí mismo. Ese es un fin de "interés colectivo" en el espacio progresista, pero no temen que el epicentro de unos buenos resultados de los morados sea Madrid. La "resurrección" de Podemos en su territorio "no preocupa" en la formación de Mónica García, solo demostrar que siguen siendo fuertes en la región y que mantienen su implantación en la sociedad madrileña.