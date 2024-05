El criticado motivo por el que ha sido despedida una trabajadora de la limpieza en Madrid

Por lo general, el trabajo de limpieza es uno de los más duros e ingratos que existen. Se trata de una profesión muy precaria, mal pagada y casi siempre ejercida por mujeres, a quienes en la sociedad tradicional heteropatriarcal se les asocia el rol de 'cuidadoras' y responsables del hogar. Es un trabajo tan absolutamente esencial como, en ocasiones, despreciado por los demás.

Maica Cabrera trabajaba como limpiado en el Colegio Gandhi de Madrid. Durante una de sus jornadas, grabó un vídeo bailando al ritmo de 'Disco Inferno' utilizando la fregona como micrófono. La profesional de 61 años subió la publicación en TikTok bajo el título de 'Poniendo ritmo al mocho', consiguiendo más de 100.000 visualizaciones en la plataforma china. Lo que no esperaba que ocurriera después es que terminara despedida por su empresa.

Darle "vidilla" a un trabajo "muy duro"

"El trabajo de la limpieza es muy duro, siempre llegaba reventado a mi casa, y el gusanillo de grabar los vídeos me surgió porque estaba todo el día sola con la fregona, haciendo siempre lo mismo", reflexionaba Maica sobre los comienzos de esta nueva afición. Cabrera recibió la carta de despido este pasado lunes, debido a la grabación del vídeo viral en TikTok.

"Lo único que pretendía era darle vidilla a mi trabajo y animar a otras personas en sus obligaciones diarias a través del humor de mis vídeos", explicaba la limpiadora, frustrada por la situación. La red social se ha llenado de comentarios positivos de los usuarios, que defienden la actitud de Maica, y que argumentan que esta energía repercute positivamente en su desempeño.

No obstante, la empresa se acoge a la legislación laboral. Maica Cabrera estaba a tan solo cuatro años para alcanzar la jubilación. "Estoy disgustada porque llevo toda la vida trabajando, deseando que llegara mi jubilación para poder viajar junto a mi marido", apuntaba la creadora @mayka.cabrera en uno de sus vídeos de TikTok. "A mí, TikTok no me dabe de comer, yo era muy feliz en el Colegio Gandhi viendo todas las mañanas a los niños. Llevaba seis años trabajando en ese centro. Me dieron la carda de despido sin previo aviso", terminaba diciendo.