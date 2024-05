Más Madrid no acudirá a la entrega de las Medallas de Madrid para no "blanquear" al Gobierno "genocida" de Israel

Tras varios días de especulaciones sobre si acudirían o no, los concejales del grupo municipal de Más Madrid en la capital no estarán el próximo miércoles en la ceremonia de entrega de las Medallas de Madrid. Entre los reconocidos este año por la corporación municipal está la Comunidad Judía de Madrid, a quien se ha concedido una de las tres Medallas de Honor de la ciudad. Desde la Coordinadora Municipal de Más Madrid se entiende que es la manera que tienen el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el Partido Popular madrileño de distinguir al Estado de Israel. Y en plena ofensiva israelí sobre Gaza han decidido no acudir a la entrega, el día de San Isidro, patrón de la ciudad, y no participar, dicen "de este intento de blanqueo por parte de Almeida de un gobierno criminal y genocida".

Ha sido la portavoz del grupo municipal, Rita Maestre, quien lo ha anunciado. "Nadie es ajeno a cómo la condecoración a la comunidad judía de Madrid planteada por Almeida se produce después de no haber podido condecorar al Estado de Israel, que era su primera intención", asegura en un audio remitido a los medios. "Con esta medalla Almeida quiere utilizar al pueblo judío para dar una medalla al Estado de Israel, y en última instancia al Gobierno de Netanyahu. No vamos a dejar de denunciarlo y no vamos a participar de ello, porque denigra el nombre de nuestra ciudad".

En el mensaje, Maestre manifiesta que la Comunidad Judía de Madrid merece "todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento", y recuerda la persecución que ha sufrido a lo largo de la historia, pero insiste en que "esta medalla en este momento está escondiendo otra cosa". Fundada en 1917, esta entidad es la principal institución judía de la ciudad.

"Papel antisistema"

El gesto de Más Madrid llega en un momento de creciente enfrentamiento entre la formación y el PP madrileño a cuenta de los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, que causaron alrededor de 1.300 muertes y la posterior invasión israelí de Gaza, con unas 35.000 víctimas hasta la fecha. La semana pasada, José Luis Martínez-Almeida denunció el "tufo antisemita" que detectaba en las protestas universitarias contra la invasión israelí y lamentó el "papel antisistema" que a su juicio viene adoptando Maestre. El último pleno del Ayuntamiento madrileño, de hecho, concluyó con la expulsión de la portavoz de Más Madrid, y el abandono del resto de concejales de la formación, después de un rifirrafe con Almeida.

"En tiempos de Álvarez del Manzano, de Ruiz Gallardón o hasta de Botella, o por supuesto de Manuela Carmena, las Medallas de Madrid se planteaban desde el consenso y el sentido institucional. Almeida ha convertido las medallas de la ciudad, como tantos otros actos institucionales, en un acto de partido, y por eso los concejales y concejalas de Más Madrid tenemos la obligación política y moral de representar a la mayoría de madrileños que no quiere mirar hacia otro lado ante esa impostura", asegura Maestre en el comunicado.

Las Medallas de Madrid son distinciones honoríficas que concede el Ayuntamiento. Este año han sido distinguidas con la Medalla de Honor, además de la Comunidad Judía de Madrid, el equipo de fútbol Rayo Vallecano y la historiadora Carmen Iglesias. Además, se ha concedido la Medalla de Madrid a 14 personas y entidades: la agencia de noticias Servimedia, la Policía Nacional, la Policía Municipal, la Guardia Civil, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA), la Fundación del Toro de Lidia, la paisajista Carmen Añón, la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid (ACYRE), la chef Cristina Oria, el grupo musical Hombres G, Telefónica, la galerista Juana Aizpuru, Chocolatería San Ginés y el naturalista y conservacionista Jesús ‘Suso’ Garzón Heydt, a título póstumo.