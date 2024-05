Recorrer el palacio de Liria de la mano de un poeta

Todos los miércoles hasta el final de mayo hay una forma distinta de recorrer el palacio de Liria. Una que tiene que ver con la poesía y con una palabra extraña de origen griego, écfrasis, "descripción precisa y detallada de un objeto artístico", tal y como la define la RAE. Una que permite mirar de otra manera a la colección de la casa de Alba, con obras de Tiziano, de Rubens, de Velázquez o de Goya. Una, en definitiva, alternativa y en verso de la mano del poeta madrileño Guillermo Arróniz que guía al visitante por una docena de estancias del señorial edificio mientras va leyendo sonetos de su autoría inspirados por las pinturas y esculturas que alberga.

"La idea es que cada visita sea sorprendente", explica Arróniz, de 47 años. "En cada parada del itinerario se da a elegir al público entre varias obras de las que hay expuestas y el primero que levanta la mano es el que termina seleccionando. Entonces cuento alguna historia sobre el autor, sobre la obra o sobre cómo llegó a la colección, y a continuación leo un soneto sobre la obra en cuestión". Hasta 98 tiene escritos. "Al final se leen 12 o 13 y, como es la gente la que escoge, es difícil que una visita sea igual a otra".

Salón Goya en la primera planta del palacio de Liria, en Madrid / PACO CAMPOS / EFE

Y eso que van ya unas 400. La iniciativa arrancó en el año 2021 y se viene celebrando todas las primaveras desde entonces. Al principio eran grupos de apenas 10 personas por las restricciones que imponía la pandemia; ahora son de hasta 23 visitantes. Y como tantas veces ocurre, surgió un poco del azar. "Hace unos años fui a visitar el palacio de Liria y algunos de los cuadros me inspiraron versos", relata el poeta. No resulta extraño. Lleva más de 25 años escribiendo poesía y el arte le interesa prácticamente desde niño. La primera vez que escribió un poema sobre un cuadro, afirma, fue a partir de El entierro del señor de Orgaz, del Greco, y el arte se convirtió en uno de sus temas preferidos para poetizar. De forma que ensayar algún soneto sobre lo que había visto en Liria era algo casi natural.

Un lienzo le llamó especialmente, un retrato del III duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, obra de un manierista italiano, Bartolomeo Passeroti. "Muestra a un hombre ya mayor para aquella época, que deja ver los signos de la edad: las canas, las arrugas, las entradas..., pero que sigue teniendo una fuerza brutal en la mirada", describe Arróniz, quien también llama la atención sobre la postura de su mano derecha, con los dedos índice y corazón abiertos y el anular un poco hacia dentro de manera poco natural. "Cualquier aficionado al misterio y las conspiraciones diría que es el mensaje de una especie de secta", ironiza, "pero tiene más que ver con que a los manieristas les gustaban los escorzos, las posturas y las disposiciones extrañas, también a la hora de representar las manos".

Escribió un soneto y quiso publicarlo en su perfil de Facebook. Y para acompañarlo de la imagen la pidió a la Fundación Casa de Alba, que mostró bastante interés. Arróniz ya había llevado su écfrasis poético al Museo de Santa Cruz, en Toledo, y al Museo Sorolla, en Madrid, en 2018. Y la colaboración acabó fraguando. "Alguna vez el público me ha pedido leer el soneto que escribí sobre ese cuadro, pero no es habitual. No obstante, tiene que competir con el Greco, con Velázquez, con Goya...".

El recorrido arranca en la planta baja del palacio, en el zaguán principal, prosigue por la escalera y atraviesa, en la planta primera, los salones Estuardo, Flamenco, Español, Zuloaga, Flamenco, Italiano, Goya, de Baile y de la Emperatriz, para concluir de nuevo, en la planta baja, en el salón Segundo Imperio y, finalmente, la biblioteca, "una estancia bastante impresionante". A lo largo de la hora que viene a durar el recorrido poético, Arróniz guía a los visitantes por numerosas obras de arte. "Llaman mucho la atención el San Onofre, de Ribera, el retrato de la infanta Margarita (el personaje central de Las Meninas) de Velázquez, La última cena de Tiziano, tres zuloagas impresionantes o el famoso retrato de la XIII duquesa de Alba, María Teresa de Silva, de Goya", señala el poeta, quien también incluye en la lista una escultura de Benlliure del abuelo del actual duque, un retrato de Felipe IV de Rubens, las obras de Winterhalter legadas por la emperatriz Eugenia de Montijo o unos tapices de la fábrica de los Gobelinos "en tan buen estado de conservación que parecen cuadros".

El poeta madrileño Guillermo Arróniz. / CEDIDA

Los sonetos para casi una treintena de esas obras, elegidas entre las más representativas de la colección por la Fundación Casa de Alba y el propio poeta, componen el libro Veintinueve poemas para el palacio de Liria, uno de los cuatro publicados por Arróniz, licenciado en Derecho y que trabaja en el departamento de recursos humanos de una ingeniería. "Tengo otro poemario de temática religiosa, Mi fe desnuda, una novela titulada Al fin del camino y un libro de relatos homoeróticos, Pequeños laberintos masculinos", informa.

Las visitas poetizadas a Liria se vienen realizando este año los miércoles a las seis de la tarde hasta el día 29 de mayo. Tienen un precio de 17 euros por persona. Y a ellas acude, según su conductor, un público de lo más variado. "Hay agentes culturales a los que les ha llamado la atención, otros poetas y gente mayor. Pero también han venido niños alguna vez, que, debo decir, se han portado bien durante toda la visita".