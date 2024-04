Ibai pone fecha a la venta de las entradas de 'La Velada' en el Bernabéu y desvela los precios

El estadio del Real Madrid acogerá un evento que el año pasado triunfó en la casa de su vecino y rival, con lleno absoluto en las gradas del Cívitas Metropolitano. La fecha elegida, el sábado 13 de julio, sitúa a la velada entre dos de los eventos más importantes que acogerá el estadio: los conciertos de Taylor Swift a finales de mayo y el de Karol G a mediados de julio. Pero también evita que coincida con la final de la Eurocopa, que se disputará ese domingo, y una posible presencia de la selección española en la misma. Viendo los antecedentes, no es arriesgado afirmar que Ibai volverá a colgar el cartel de 'completo' y a llenar cada uno de los 80 mil asientos con los que cuenta el actual Bernabéu. La única duda es cuánto tardará en conseguirlo.

Venta de entradas de La Velada

Tras un tiempo de espera, Ibai ha anunciado a través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- que será mañana a las 21:30 cuando salgan a la venta las entradas de la Velada del Año IV. Al lanzar el mensaje han sido muchos los internautas que le han pedido que publique precios orientativos de las entradas, para saber a lo que se enfrentan. El youtuber ha hablado y habrá múltiples precios entre los que elegir.

Tal y como ha adelantado mañana estarán en directo cuando salga la venta de las entradas para asegurarse que todo funciona bien. El precio de las entradas normales es de 35, 55, 75 y 95 euros, dependiendo de la prisa que te des para pillar tu entrada. Estos precios ocuparán el 65% del estadio.

Siguiendo con el ranking de precios ha avanzado que:

Las tribunas y pista oscilarán entre los 100 y los 170 euros -zona de streamers al lado del ring-.

Además de estos precios ha anunciado que el propio Bernabéu, tal y como hizo el pasado año el Atleti, contará con sus propias entradas en los palcos VIP del Bernabéu. Estas entradas se comprarán en un link exclusivo que saldrá a la luz mañana, pero ha adelantado que cuentan entre 2.500 a 3.000 entradas.

Artistas por confirmar a la Velada de Ibai.

Aunque mañana sea la venta de entradas, habrá muchas sorpresas en este evento. Llanos ha hablado de siete horas de evento con seis actuaciones y más de 10 artistas invitados para esta Velada. Además, tal y como ha anunciado en un tuit "ayer me confirmó un artista que me hace mucha ilusión que venga al Bernabéu. Y no es Bad Bunny cabrones", ha asegurado en redes. Habrá que estar atentos al directo de mañana, por si desvela alguna sorpresa del próximo 13 de julio.