La nieta del 'Pun' es piloto de F1

Estación de Metro de la estación de Sol de Madrid / Kiko Huesca / EFE

"Esperamos al siguiente, son solo cinco minutos", dijo mi padre la primera vez que me visitó, cuando yo aceleraba mi paso para iniciar mi carrera diaria. "Qué ansiedad. Vivís estresados", añadió mi madre. Las revoluciones de Madrid asustan a mis paisanos. Y la verdad es que les entiendo. Aquí soy piloto de Fórmula 1.

La carrera empieza cuando te acercas a la boca del metro. Pasan por los tornos y oyen que está llegando. Les va la vida en ello. Te hacen sentir que si no centras todo tu esfuerzo en coger ese tren, tu día se acaba. Como si no pasara otro en tres minutos. Media vida para un madrileño. En estos cuatro años he memorizado cuántos segundos parpadean los semáforos de la Castellana y cuánto tarda en llegar el cercanías desde que lo anuncian por la megafonía de Atocha.

Reconozco que mi hiperactividad natural hizo que me costara poco adaptarme a este ritmo frenético en el que existimos y no vivimos. Aquí, hacer la compra es un reto contrarreloj, mientras que en Archena me permito tardar una hora, hablo con mi vecina Juani y hasta paso 'enca' mi amiga Patri, que me pilla 'al lao' (Pero de verdad, no los 40 minutos a los que un madrileño se referiría con este término).

Allí dejo de ser piloto para ser simplemente la nieta de Pepe 'el Pun' y Ramón 'Charavata', a lo que ahora han añadido 'la de Madrid'. Aunque mi padre sigue sin asimilar este nuevo mote. Lo único que le gusta de tenerme a 380 km es que puedo ir al Bernabéu a animar al equipo que crecí viendo junto a él en el sofá de casa, al que me encanta volver cuando el coche de F1 me satura.