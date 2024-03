Visita los restos de un glaciar en la Comunidad de Madrid: un paisaje espectacular

Ir a la sierra en Semana Santa no es un plan habitual, pero lo cierto es que si no te vas de viaje y quieres pasar un rato agradable con familiares, amigos y seres queridos esto no puede ser una mejor opción.

Y es que para ir a la sierra no hace falta hacer actividades típicas como senderismo o deporte al aire libre, también puedes descubrir lugares mágicos que te dejarán sin aliento con sus paisajes, formas, colores y vegetación.

Esto es precisamente lo que pasa con el pico más alto de la Sierra de Guadarrama, un lugar de ensueño que alberga una serie de lagos de origen glaciar que son impresionantes y únicos dentro de la Comunidad de Madrid. Las lagunas que contienen son dignas de visitar, siendo la atracción turística perfecta para personas de cualquier edad.

Estas son las lagunas que debes visitar en la Sierra de Guadarrama

Son tres, la más pequeña la de Los Claveles, la de mayor altura la de Los Pájaros y la más conocida la de La Grande. Son las Lagunas de Peñalara y tienen una forma circular, protegida y llena de vallas a consecuencia de muchos alpinistas que quieren atravesar los lagos en invierno, cuando se congela el agua.

Lo mejor es que las lagunas no son el único atractivo de Peñalara, pues los Humedales del Macizo también son dignos de visitar. Además, hay varias rutas de senderismo de un nivel medio bastante asequible.

La más común es la del Puerto de Cotos, donde se puede llegar en coche y aparcar, eso sí, hay que tener en cuenta que en invierno pueden caer grandes nevadas que compliquen la travesía.