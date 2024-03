Última hora y actualidad de Madrid, en directo

Luis Xia, el empresario chino al que precintaron un Lamborghini en plena Castellana

"El coche es mío. Ha salido en las noticias. Pero no quiero dar este tipo de información porque salen reportajes feos que me quitan la imagen". Luis Xia responde risueño al teléfono, aunque cuelga rápido, educadamente, porque no le gusta el tema. Este empresario de origen chino es el dueño del espectacular Lamborghini turquesa que apareció hace unos días precintado en el paseo de la Castellana de Madrid. Lo precintó la Policía Municipal siguiendo órdenes de la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo más probable, indican fuentes ministeriales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, es que las deudas sean de cotizaciones de trabajadores no pagadas.

[Lee aquí la noticia completa]