Última hora y actualidad de Madrid, en directo

Daniel, desaparecido en Madrid, una cita con un abogado y un mensaje: "Madre… cuídate"

"Oye, ¿sabes algo de Daniel?". La llamada sorprendió al inicio. Clotilde, su madre, contestó que no. "Me escribió hace dos o tres días", confirmó la mujer, viendo los whatsapp en su teléfono, "el viernes por la noche me dijo que estaba bien". Al otro lado del teléfono estaba su compañero de piso: "es que está desaparecido, salió de casa con una mochila, y no ha vuelto. Dijo que vendría ayer…". Han pasado casi tres años y medio desde entonces. Daniel no ha vuelto a aparecer.

[Lee aquí la noticia completa]