Última hora y actualidad de Madrid, en directo

Cientos de personas se han manifestado esta mañana contra la Mascletá en el Puente del Rey de Madrid

Cientos de personas se han manifestado en el Puente del Rey contra la mascletá. La mayoría de estos vestían ropa de color negro como símbolo de protesta. Portaban pancartas que decían: "Petardos no" y "Sin pirotecnia". Mientras gritaban: "Más sanidad, menos mascletá", "Me gusta la fruta, también los animales", "La pirotecnia a casa del Almeida", "No a la mascletá" y "Pirotécnia asesina".