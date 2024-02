Llega la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: diseñadores que desfilan, horarios, precios y cómo conseguir las entradas

Madrid da el pistoletazo de salida este 15 de febrero de 2024 a una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La 79º edición de la semana de la moda en la capital tendrá lugar en el pabellón 14.1 de Ifema hasta el próximo lunes día 19 de febrero de 2024. Un total de 38 diseñadores destacados en el panorama nacional, exhibirán sus colecciones para el otoño/invierno 2024/2025.

Las jornadas comenzarán con uno de los desfiles más esperados, pues Pedro del Hierro abrirá el evento con un desfile a las 11:00 de la mañana. A este, le seguirán a lo largo del día los desfiles de Acromatyx a las doce y media, Simorra a las dos de la tarde, Mans a las cuatro, Claro Couture a las cinco y media, Pablo Erroz a las siete y Ágatha Ruiz de la Prada a las ocho y media.

Para el segundo día de la Fashion Week, viernes 16 de febrero, se esperan un total de siete desfiles, comenzando con Paloma Suárez abriendo la jornada a las once de la mañana. Segudiamente, debutarán Isabel Sanchís a las doce y media, Hannibal Laguna a las dos de la tarde, Roberto Torretta a las cuatro, Duyos a las cinco y media, Encinar a las siete y Malne cerrará este segundo día de desfiles a las ocho y media de la tarde.

Los desfiles del fin de semana

El orden de los diseñadores para el sábado 17 de febrero, comienza con Inuñez a las once de la mañana, seguido de Odette Álvarez a las doce y media, Marcos Luengo a las dos de la tarde, Fely Campo a las cuatro, Custo Barcelona a las cinco y media, Lola Casademunt by Maite a las siete y por último desfilará Elio Berhanyer a las ocho y media.

Será el domingo, 18 de febrero, cuando comiencen los desfiles 'Allianz EGO' y se haga entrega del premio 'Allianz EGO Confidence in Fashion' a las once de la mañana. Las firmas Coconutscankill y Dimoni desfilarán a las once de la mañana también, mientras que a una y media de la tarde coinciden los desfiles de Juan VG y Oriol Clavell. En horario de tarde, serán Evade House y Anystudio quienes presenten sus colecciones a las cuatro, seguidos por Adrià Egea y Visori Studio a las seis, y Peter Sposito Studio a las ocho. También a esa hora, se hará entrega del premio 'Mercedes Benz Fashion Talent' en la pasarela.

La última jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid será el lunes 19 de febrero, y abrirá la pasarela Roberto Verino, seguido de Andrew Pocrid, Rafael Urquizar, Félix Ramiro, SKFK, Angel Schlesser, María Lafuente en diferentes localizaciones de la capital.

Cómo conseguir las entradas

Para los interesados en acudir a alguno de los desfiles, el precio de las entradas oscila entre los 10 euros las más baratas, que te permiten entrar al Cibelespacio, hasta superar los 950 euros la entrada calificada como 'experiencia celebrity'. La experiencia 'pasarela', que te permite acceder a un desfile, cuesta 45 euros, mientras que la entrada 'VIP', te permitirá acceder al Cibelespacio, un desfile, al backstage y parking por 195 euros. Todas ellas disponibles en la página del recinto Ifema, o en la web oficial de la Fashion Week.