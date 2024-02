Última hora y actualidad de Madrid: consulta las noticias más destacadas de hoy

Plaza Mayor de Madrid: estrenan un novedoso sistema para verla como nunca antes

Mientras que para los turistas visitar las edificaciones más importantes e imponentes de la capital española se vuelve un must en su viaje, los madrileños solo buscan planes que logren impresionarles una cuarta parte de lo que se sorprenden los turistas al ver la ciudad. Ante esto, el Ayuntamiento de Madrid marca una propuesta para visualizar de una forma totalmente novedosa la icónica Plaza Mayor del centro de Madrid. Turistas y madrileños se sorprenderán al mismo tiempo al estar ante esta nueva forma de "visitar" la capital: solo te diremos que si no dispones de tiempo para ir al centro, no tendrás que preocuparte.

