La oposición acusa a Ayuso de neutralizar todos los órganos de fiscalización a su Gobierno

Los portavoces de los tres grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid ha denunciado que el gobierno regional está neutralizando de facto todos los órganos de fiscalización a la acción del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Tras modificar el pasado mes de diciembre mediante la ley ómnibus la dependencia de la Cámara de Cuentas y del Consejo de la Transparencia, que dejan de ser órganos que responden ante la Asamblea para depender de Presidencia, la oposición critica ahora que se intenta bloquear también el control al ejecutivo en la comisión de vigilancia de la contratación.

Más Madrid, PSOE y Vox denuncian que el Gobierno no facilita el acceso a la información que se le solicita a través de la Asamblea, en concreto, a través de esta comisión específica que tiene como función precisamente el análisis jurídico y la adecuación a la legalidad de los contratos del ejecutivo autonómico. El portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Díaz Pache, ha apuntado que no es de recibo que esta comisión se convierta en una "réplica" de lo que ya se publica en "los portales de transparencia" y que por eso entiende que la función de este órgano parlamentario se ha quedado "desactualizado": "No parece que tenga mucho sentido que en una comisión se tenga que pedir información que está disponible para todos de forma abierta”.

Sin embargo, desde la oposición se ve de forma muy distinta. Vox, que dice querer hacer frente común con Ayuso contra Sánchez, critica que el presidente de la Asamblea ha pedido que se especifiquen y acuerden las funciones que debe tener esta comisión atendiendo a la argumentación de Díaz Pache.

Pendiente del Tribunal Constitucional

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha recordado que hace tres años que su formación presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional precisamente porque entendía que el PP denegaba sus peticiones de información sin justificación, pero aún siguen a la espera de que el TC se pronuncie.

El socialista Juan Lobato, ha acusado a los populares de estar "cargándose de facto" la fiscalización del gobierno en todos los frentes y que no permiten que prosperen las iniciativas de la oposición en esta comisión. De hecho, en su equipo apuntan que varias decenas de peticiones para un "analizar y verificar jurídicamente" distintos contratos han sido inadmitidos por el PP.

Así, Lobato ha desgranado cómo el ejecutivo la ido neutralizando los distintos órganos que la oposición tiene para controlar y fiscalizar su actividad. “La Cámara de Cuentas, que se le acaban de cargar haciendo que el presidente, que nombra Ayuso, pueda capar y vetar cualquier investigación", "el Consejo de Transparencia, que se lo acaban de cargar como órgano independiente para hacerlo dependiente del consejero de Presidencia, que nombra Ayuso", y "la comisión de contrataciones, que se la están cargando de facto no dejando que vaya ninguna o casi ninguna iniciativa”, ha resumido para rematar que solo queda el "rodillo parlamentario” del PP. Díaz Pache, sin embargo, ha justificado que el problema es que los diputados de la oposición de plantean "iniciativas erróneas, fuera de lugar, dirigidas a la comisión que no es" y que por eso son rechazadas.

Rocío Monasterio, para rematar su oposición al cambio en las reglas de la comisión de contratación, ha apuntado a las críticas que la propia Ayuso lanza al gobierno de la nación: "Si le pedimos a Sánchez que no controle todas las instituciones, pues aquí hay que ser extremadamente rigurosos".