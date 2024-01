Ayuso confía en que el TSJ desatasque esta semana el conflicto con la UCI Pediátrica de La Paz

El doctor De la Oliva se la juega de nuevo ante los jueces esta semana, pero también el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia decide este miércoles 31 de enero sobre el futuro del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP) del Hospital de La Paz. Tras el terremoto formado en este centro de referencia sanitario de la capital, donde el servicio de UCI que dirige este facultativo ha tenido que cerrar por falta de médicos, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tiene sus esperanzas puestas en la respuesta que el TSJ dé a las alegaciones presentadas para evitar la reincorporación de De La Oliva y empezar a cerrar la crisis que dura ya cuatro años.

La sala de lo Contencioso Administrativo delibera y falla esta semana sobre el recurso presentado por la Comunidad por la sentencia que desestimó que hubiera acoso laboral y que "de forma cautelar" obligó a la Gerencia del Hospital a reincorporar a este facultativo. Al ser varios jueces los que deciden en la sala, en la Comunidad se agarran a la posibilidad que esto les abre porque reconocen que el "trastorno" que genera la figura de este facultativo les obliga a pensar en un plan B que de momento no adelantan. Hasta ahora, insisten en la Consejería, han intentado reconducir la situación ofreciendo a este médico las mismas condiciones en otro centro, pero mientras el tribunal no diga lo contrario no pueden obligarle.

El jefe de la UCIP ya había provocado varias bajas durante su primera etapa en el Hospital, pero la readmisión obligatoria provocó que todos los adjuntos de la Unidad se marcharan, tal y como denunciaban los sindicatos la semana pasada pocas horas antes de manifestarse en las puertas de La Paz. La planta de la UCI Pediátrica sigue físicamente accesible pero sin médicos es imposible que ofrezca el mismo servicio. A pesar del cierre de facto de esta unidad denunciada por los distintos sindicatos y por el propio personal del centro, en la Consejería insisten en que tienen capacidad para seguir atendiendo a los menores, aunque sea derivándolos a otros servicios o incluso a otros hospitales de la capital.

El tribunal tendrá previsiblemente el fallo listo tras su deliberación de este miércoles, pero es posible, como ocurre habitualmente, que tarde unos días en redactar el auto y notificarlo. Por tanto, su ejecución puede aún retrasarse unos días más.

Frentes abiertos

Mientras tanto, la Consejería se enfrenta a las críticas que le llegan desde todos los frentes. El político, tanto desde la oposición como del Ministerio de Sanidad, donde Mónica García ha advertido en las últimas dos semanas, desde que se cerró la UCIP, que este problema que viene de muy lejos y que debería haberse solucionado de alguna manera en los últimos cuatro años, ya que las primeras denuncias se produjeron en 2020: "Hace falta cuidar la situación de los trabajadores para que estos puedan cuidar a los pacientes".

Los profesionales del Hospital, han elevado sus quejas a la dirección del centro advirtiéndoles que el cierre de esta unidad afecta también al resto. En una carta firmada por los facultativos del hospital, denunciaban el "colapso" de la Unidad de Reanimación Postquirúrgica, por ejemplo, que a su vez deriva en la suspensión de cirugías programadas. El sindicato Amyts denuncia en su cuenta de Twitter que más de una semana después del cierre siguen "sin información" y se sienten "desprotegidos desde la empresa por no preocuparse por las condiciones psicológicas y físicas" en las que los médicos realizan su trabajo en el centro, así como su "potencial repercusión en los pacientes".

En la carta, los facultativos pedían a la Gerencia elevar sus quejas no solo a la Consejería sino también al Defensor del Pueblo, y desde este último la respuesta llegó el pasado viernes. El organismo dirigido por Ángel Gabilondo, ha abierto una actuación de oficio ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para conocer las medidas que se hayan podido adoptar para restablecer cuanto antes el funcionamiento normal de la UCIP del Hospital La Paz.

Por último, están las quejas de las familias. Se han entregado 104.000 firmas en el departamento de Fátima Matute, recogidas a través de una iniciativa lanzada en change.org, para solicitar la intervención "de urgencia" del equipo gestor de la Comunidad. Las familias solicitan que se reabra esta unidad con la plantilla al completo y a pleno rendimiento: