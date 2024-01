Las escaleras trampa que encalla a los conductores de VTC en una plaza de Madrid

Son muchos ya a los que les ha pasado que llegan a estas escaleras en Madrid y se quedan atrapados. Hasta ahora, no se sabe el motivo al 100% cierto por el que los coches llegan a este sitio "sin salida", lo que si se sabe que las características de los coches que se quedan aquí atrapados son los VTC que circulan por la zona.

Tal y como dice el periódico ABC, los conductores llegan hasta estas escaleras por una indicación de Google Maps al circular, son concretamente las escaleras de la plaza peatonal Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca.

Según avanza el ABC, los conductores no sospechan de que al final de ese tramo haya algo raro, ya que las calles de toda esta zona son estrechas para los coches, por lo que no parece que estés pasando por un sitio por el que en realidad no se puede pasar.

Unas escaleras mal puestas o una indicación mal dada de Google Maps

Hasta ahora no se ha llegado a la clara conclusión de saber si esas escaleras están mal ubicadas o si es realmente una indicación mal dada por parte de la aplicación que guía las rutas de los conductores.

Los vehículos que van confiados y sin mirar minuciosamente la ruta por la que circulan caen en estas escaleras en las que quedan completamente encallados. Después de que esto pase, deben rescatar a estos coches, ya que no pueden salir de ninguna de las maneras y continuar con sus rutas. Tal y como informa ABC, ya son cinco coches los que se han quedado atascados en estas escaleras de Pedro Zerolo.

Hasta hace un tiempo, existían unos carteles informativos donde los conductores de vehículos eran avisados de que más allá de ese salto al vacío el cual no pueden atravesar, no hay nada para seguir circulando. Ahora, los conductores de VTC, que son los perjudicados de esta 'falsa ruta' no tienen este cartel, por lo que confían plenamente en el GPS.