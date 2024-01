Madrid advierte de que sus centros de acogida están “tensionados”: de recibir 77 menores migrantes al mes a 204 en enero

Las críticas que ha recibido estos últimos días por ligar inmigración con delitos y enfermedades no han llevado a Isabel Díaz Ayuso a esquivar el conflicto migratorio. La presidenta madrileña se mantiene firme en sus afirmaciones y sus denuncias sobre el "caos" en la gestión de acogida de los inmigrantes del que culpa al Gobierno de Pedro Sánchez. "No han dejado de venir a Madrid", advertía este martes tras la presentación del circuito de la Fórmula 1 y a eso sumaba el lamento por la llegada de menores dudosos, aquellos cuya edad se desconoce pero se declaran como tales: "Esto no ayuda a los propios menores que están en nuestros centros".

La cifra sobre cuántos hay varía, ya que los que llegan no necesariamente permanecen mucho tiempo en alguno de los tres centros de acogida de urgencia que dependen de la Comunidad de Madrid al que habitualmente se deriva en primera instancia a los menores extranjeros no acompañados, pero la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila sí advierte del incremento de llegadas que se ha detectado. Según sus datos, "en 2023 llegaban a Madrid una media de 77 menores al mes", de los que "una parte permanecen en los centros de la red de menores de la Comunidad de Madrid y el resto se marchan a otros lugares de España u otros países europeos". Esa cifra se ha multiplicado en lo que llevamos de 2024: "Solo en los 17 primeros días de enero, han llegado a los centros de la Administración regional 205 menores, de los que 188 lo hicieron derivados desde Aeropuerto Adolfo Suárez por la Policía Nacional".

Vuelos con escala en Madrid

Desde que el pasado otoño los migrantes empezaron a llegar a las costas de las Islas Canarias desbordando los cayucos, la cifra ha ido en aumento también en Madrid, apuntan desde la consejería, repitiendo los argumentos de Ayuso y culpando al Ejecutivo de Sánchez de falta de información: "La actual crisis migratoria que vive España por la mala gestión del Gobierno está provocando un crecimiento exponencial desde noviembre en la llegada de menores no acompañados a la Comunidad de Madrid a través del aeropuerto de Barajas principalmente con billetes de avión cuyo trayecto hace escala en Madrid, donde se declararan menores y tienen que ser atendidos por los centros de la Administración regional".

El aeropuerto de Barajas es ahora mismo un polvorín de migrantes que desde estas navidades piden asilo según aterrizan en suelo internacional. El aumento exponencial de peticiones de protección ha provocado que los servicios públicos y ONG no den abasto y este martes Cruz Roja ha anunciado que deja de prestar la asistencia a los solicitantes de asilo que esperan en el aeropuerto hasta que se solucionen las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que se encuentran, según ha informado la propia organización. A eso se suma que la fiscalía ha evitado, como pretendía Interior, que algunos de ellos fueran trasladados a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde se aloja a los inmigrantes en situación irregular, distinta a quienes solicitan asilo.

Situación de los menores en Madrid

Las dudas que plantea Ayuso sobre la edad de algunos de los que se declaran como menores y que ayer repitió en una entrevista en La Sexta son las mismas que trasladan desde el sindicato policial SUP, que apuntan a este diario que están teniendo dificultados con jóvenes, "principalmente de Marruecos, que llegan, rompen el pasaporte y dicen que son menores", ya que la petición de asilo se tramita casi de manera automática para las personas procedentes de determinados países de África y no así con otros.

Desde que la semana pasada el Gobierno autonómico celebró su consejo de gobierno en Alcalá de Henares, municipio donde el Gobierno central tiene un campamento de acogida, todo el equipo de Ayuso en bloque denuncia la falta de información y descoordinación del ejecutivo central en el tema migratorio. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración local, Miguel Ángel García, ha advertido de que el "desgobierno" de la política migratoria está provocando que los centros de acogida de Madrid estén "muy tensionados" ante la llegada de tantas personas.

A eso se suma que el centro de Hortaleza, donde se recibe a menores de 15 años hasta la mayoría de edad, sufrió un incendio hace algunas semanas. Los sindicatos denunciaron que esto ha provocado que haya menores durmiendo en colchones en el suelo, pero el consejero asegura que las obras que se están ejecutando como consecuencia de aquel fuego concluirán próximamente y eso permitirá "una reordenación" de la acogida.