Si tienes este coche ya no puedes circular por Madrid

Es conocido que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) representan un desafío significativo para muchos ciudadanos que desean desplazarse en sus vehículos, especialmente porque numerosos coches no poseen las especificaciones requeridas para acceder a estas áreas.

Aunque hay una creciente tendencia hacia la adopción de vehículos más modernos y ecológicos, todavía existe un número considerable de coches que no cumplen con los estándares exigidos por algunas ciudades españolas. Un caso notable es el de Madrid, donde desde el pasado 1 de enero se ha restringido el acceso a ciertos vehículos. A continuación, profundizaremos en este tema para brindarte una mayor comprensión de la situación actual.

¿Qué coches no pueden entrar en Madrid?

Madrid ha implementado nuevas restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), afectando a varios vehículos que ya no pueden circular por la ciudad. Tras el fin del periodo de preaviso, se han empezado a aplicar multas a los vehículos que no cumplen con las nuevas normas. Estas medidas representan un desafío para los ciudadanos cuyos coches no poseen las características necesarias para acceder a estas zonas, y las subvenciones ofrecidas por el Gobierno para la adquisición de coches híbridos o eléctricos a menudo resultan insuficientes.

Estos son los coches que ya no pueden circular más por Madrid. / EP

Aunque muchos ya han optado por vehículos más modernos, aún hay un número significativo de coches que no cumplen con los requisitos exigidos por ciertas ciudades españolas, incluyendo Madrid. Desde el 1 de enero de este año, se ha prohibido la entrada a la ciudad a ciertos vehículos. Continuamos con más detalles sobre esta situación.

Las restricciones vigentes en Madrid ahora prohíben la circulación de vehículos sin distintivo medioambiental no solo en la almendra central y en la M-30, sino en todo el municipio de Madrid capital. Si tu coche carece de etiqueta ambiental, te verás imposibilitado de acceder al centro de la ciudad. Sin embargo, hay excepciones: los residentes empadronados en Madrid antes de diciembre de 2021 podrán circular sin problemas, al igual que las motocicletas y furgonetas sin distintivo, al menos hasta 2025. También, los vehículos históricos están exentos de esta nueva norma.

Las multas por no cumplir la normativa

Hasta el pasado 14 de enero, si circulabas por la M-30 sin tener etiqueta medioambiental en tu vehículo sólo recibías un aviso, pero desde hoy la multa a la que estás expuesto si lo haces es de 200 euros.

Para el resto del municipio (sin incluir la almendra central o la M-30), el Ayuntamiento ha establecido un periodo de aviso que se extenderá hasta el 30 de junio, por lo que aún tienes algo de tiempo para poder circular sin ser sancionado, pero debes vigilar las zonas por las que lo haces.