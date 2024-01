Los sanitarios de Madrid denuncian que las agendas siguen saturadas en atención primaria: “Vemos a más de 50 pacientes, no a 34”

"Cuando llegas al centro sabes cómo empieza el día, pero nunca cómo lo acabas. Si estamos todos los médicos en el centro, con suerte puedo tener 34 o 37 pacientes, pero si faltan compañeros veo más de 45 o 50 al día", explica María José Córdoba, médico de familia del centro de Valdebernardo, en el sureste de Madrid, que recuerda que es habitual que no siempre estén todos los facultativos. "Cuando mi compañera está de vacaciones, se supera claramente el límite de pacientes y a nadie le importa", suma Cristina de la Jara, pediatra en el centro Santa Hortensia, situado dentro de la M-30. Susana Calvo es médico de familia en Carabanchel Alto: "Aquí en el turno de tarde mis compañeros ven fácil a 60 pacientes al día".

Lo comprometido por la Consejería de Sanidad hace unos meses fue que los médicos tendrían agendas de no más de 30 personas, para poder dedicarles al menos 10 minutos a cada una de ellas, con un margen de cuatro más para las urgencias. Para los pediatras, la atención se reducía a 20 más cuatro. Para ello prometieron, a falta de incrementar médicos de manera inmediata, un nuevo modelo de agenda para frenar la sobrecarga asistencial, que entre otras cosas integrara las citas solicitadas por la aplicación, por teléfono o in situ en la recepción y no quedaran así huecos ni se generaran ineficacias en la gestión de las mismas.

Los médicos se quejan de que no se cumple lo prometido y que la implantación de las nuevas agendas no ha traído consigo la reducción del número de pacientes por médico en todos los centros



"Quejas masivas"

"Recibimos quejas masivas", explica Isabel Vázquez, médico de familia y presidenta del sector de Atención Primaria de Amyts: "Sumamos unas 50 o 60 llamadas al día" denunciando la sobrecarga y la saturación de las agendas. Reconoce que se ha vivido un pico de estas quejas desde principios de diciembre que coincide con la cresta de la epidemia de enfermedades respiratorias, pero se niega a quitarle importancia porque en los meses previos recibían también "cerca de 40 quejas diarias".

La Consejería de Sanidad que dirige Fátima Matute cuenta con un Plan de Mejora de Atención Primaria 2022-2023 en el que hay contempladas una serie de medidas y mejoras retributivas que tienen por objeto cubrir las plazas deficitarias del sistema, pero se remiten a la falta de médicos como un "problema generalizado en el sistema nacional de salud". El ejemplo "más evidente", recuerdan, es el plan de invierno que han puesto en marcha. La propia Matute señalaba este miércoles que la Comunidad ha provisto la contratación de 1.800 profesionales para todo el sistema público madrileño (no solo para la Atención Primaria), pero solo han logrado cubrir 1.027 plazas.

Su departamento lleva semanas apuntando al Ministerio de Sanidad, ahora dirigido por Mónica García, y recordando que han pedido un consejo interterritorial monográfico que trate el tema y sirva para acordar "la contratación de profesionales". Más allá de eso, insisten en que se siguen realizando "todos los esfuerzos" para cubrir las plazas.

Junto con la limitación de agendas, la Consejería aprobó crear una bolsa de médicos voluntarios que a cambio de unas mejoras retributivas podría hacerse cargo del exceso de pacientes. Pero en Amyts señalan que no está funcionando: "La solución de las agendas de absorción por voluntarios tiene su trampa porque son estos facultativos los que eligen dónde, cuándo y cuánto. No se puede fiar la atención sanitaria a un grupo de voluntarios que, además, como el resto, también tiene sus vacaciones", explica Vázquez.

La doctora De la Jara reconoce que su centro de salud en Santa Hortensia no es de los más afectados por la sobrecarga de pacientes, la presión asistencial es más grave en "Entrevías, Carabanchel Alto, Abrantes, Pinto, y desde hace un tiempo en la zona norte donde hasta ahora habían estado bien", explican desde Amyts. De la Jara lamenta, en cualquier caso, que "no hay normativa en cuanto a qué hacer cuando se supera el límite, por más que se ha pedido" y critica que el cambio en el modelo de agendas se impuso sin que los médicos y centros pudieran "adaptarlos a las características" de cada centro. "Se siguen forzando las citas, aunque sea el paciente 25 o el 50".

Triajes y más sensibilización

María José Córdoba apunta varios problemas, más allá de que denuncia que en su centro de Valdebernardo sigue sin haber pediatra y los médicos de familia, que tienen otra formación, se ven obligados a atender a los niños. "La atención primaria es el coche escoba, todo cabe aquí", critica, y sentencia que es necesario que haya un triaje en los centros: "No puede ser que todo pase por el médico, que si alguien dice que tiene una urgencia sin serla eso no se pueda controlar", al menos, mientras persista la situación de saturación actual. A eso suma que no está claro qué tipo de atención se puede incluir en las agendas de absorción: "La revisión de la medicación" de un paciente, por ejemplo, tendría que solucionarse de otra manera, dice esta doctora a la que le quedan pocos años para la jubilación y que asegura que sobreviven "gracias a los residentes" que les echan una mano.

Además de denunciar el mal funcionamiento del sistema, incluye otro factor que lo agrava todo: "Se confunde accesibilidad con inmediatez" y pacientes citados que no pueden asistir a la consulta no siempre la anulan para dejar sitio a otros potenciales pacientes. Este es otro asunto que desde Amyts también se ha intentado tratar con la Consejería. Vázquez, que es quien asiste por parte de Amyts a las reuniones bimensuales que se celebran con la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, explica que llevan tiempo pidiendo a la Administración que, al menos mientras persista la congestión del servicio, lance campañas de información y sensibilización sobre el "uso responsable" de los servicios públicos sanitarios. "Llevamos nueve meses pidiéndolo, pero aún siguen estudiando qué hacer", se queja.

El propio sindicato Amyts y los sanitarios son conscientes de que la falta de médicos es un problema, pero lamentan que no se hace suficiente esfuerzo por retener el talento y atraer más personal. Mientras esto se soluciona, desde Amyts han propuesto a la Consejería que ofrezcan incentivos "de forma temporal durante un año en aquellas plazas de difícil cobertura que son imposibles de cubrir". Piden que se apruebe un suplemento económico de 500 euros para estas plazas, que el sindicato ha valorado que tendría un coste de alrededor de un millón de euros para el presupuesto de la Comunidad. Otras medidas que han puesto sobre la mesa para "ir rescatando estos centros", añade Vázquez, son "favorecer la puntuación en la carrera profesional o que durante un tiempo puntúen más como antigüedad para ulteriores concursos".