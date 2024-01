Ayuso expone ante inversores los incentivos, recursos y suelo industrial de Madrid “frente a las multas al empresario” que propuso Junts

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se jacta de plantar batalla ideológica a la izquierda y a los independentistas en cada ocasión que encuentra, pero mejorar la competitividad económica de Madrid es lo que puede dar alas a la dirigente madrileña para confrontar su modelo con el resto. Este jueves, en un foro de inversores nacionales e internacionales que más tarde clausuró Pedro Sánchez, Ayuso no ha dudado en presentar el catálogo de incentivos y medidas económicas puestas en marcha en la región frente a las políticas del gobierno de coalición, y en su entorno no han vacilado tampoco a la hora de exponer el esfuerzo por "atraer inversión" a la Comunidad frente a las ideas de los independentistas catalanes.

"En contraposición con las multas al empresario que no regrese a su región", Ayuso expone una guía con todos los incentivos fiscales, ayudas al empresario y la suma de activos de la región, explican en el equipo de la presidenta. Se refieren así a la propuesta que lanzó Junts per Catalunya para negociar su sí a los decretos del Gobierno que finalmente se aprobaron el martes. El partido de Carles Puigdemont abogó por sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña tras haber cambiado su sede social en los meses convulsos del procés en 2017, aunque finalmente esto ha quedado en que solo piden que se obligue a las empresas a que tengan su sede allí donde realizan su actividad y se fomente su regreso, si bien en el acuerdo entre Gobierno y Junts no se especifica cómo.

Frente a las acusaciones que suele recibir por boca de otros dirigentes autonómicos por las medidas fiscales que favorecen la implantación de empresas en Madrid, Ayuso se rebela: "Para mí, deslealtad es hacer política con un dinero que no te pertenece y que sabes que no vas a devolver sin importar que los que están por venir heredan una deuda que les va a impedir ser dueños de su destino". Sus competidores, ha vuelto a insistir frente a inversores españoles y extranjeros reunidos en el madrileño Hotel Ritz Mandarin, no son el resto de comunidades autónomas sino las capitales de otros países. "Es quien gestiona mal y multiplica la deuda quien no respeta la seguridad jurídica y la propiedad; quien no fomenta la colaboración público privada e interviene la economía y las empresas opta por un país empobrecido, desincentivado y subvencionado", asevera la presidenta regional.

Suelo industrial y otros recursos de Madrid para inversores

Frente a esto que para ella representa la España de Sánchez y de los independentistas, Ayuso desgrana en un documento destinado a los inversores que la Comunidad cuenta con 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial y espacios para la actividad económica y la innovación en 51 municipios de la región. O destaca los "seis parques científicos y tecnológicos, y más de 70 polígonos industriales y nuevos desarrollos" de Madrid como reclamo para las inversiones, principalmente extranjeras.

Las empresas de capital extranjero en la región, que suman 14.000, generan más de 1,5 millones de empleados en Madrid, según reza la guía para inversores elaborada por Invest in Madrid, y en 2023 facturaron más de 524.500 millones de euros. También señala que hay más de 2.200 startups y scaleups que crean "un ecosistema tecnológico valorado en 34.600 millones, lo que ha supuesto una atracción de 5.600 millones de capital riesgo desde 2019".

La guía pretende unificar en un único documento todas medidas que facilitan el desarrollo de iniciativas de capital privado, pero apunta también cuáles son algunos de los principales proyectos puestos en marcha en la región y que una vez culminados pueden dinamizar la economía madrileña y convertirse en polos de atracción, como los desarrollos urbanísticos de Madrid Nuevo Norte, el parque Logístico de Arganda del Rey, el Parque Empresarial Carpetania en Getafe y el Parque Empresarial de Meco.

Recursos energéticos como reclamo

Junto a las leyes ya en vigor o las iniciativas que se aprobarán en las próximas semanas, como la reducción del 20% de la inversión realizada en el tramo autonómico del IRPF a aquellas personas que hayan residido en el extranjero en los últimos cinco años y se trasladen a la región, anunciada por Ayuso en este mismo foro el año pasado, el documento destaca la "disponibilidad de los recursos energéticos" de la región como un reclamo más para los inversores.

El agua aparece como "uno de los recursos más preciados de la región madrileña" justo ahora que el Gobierno regional ha emprendido una batalla legal contra el gobierno central por las nuevas condiciones que impone el Plan Hidrológico del Tajo al Canal de Isabel II para acceder al agua de los embalses y caudales que abastecen a la región. La presidenta defendió que con las nuevas limitaciones a la gestión autónoma del Canal, el Gobierno de Sánchez pretendía quitar el agua a Madrid para que "se rinda por sed". Pero lo cierto es que la importancia de la planificación del agua tiene más que ver con los proyectos de crecimiento económico y abastecimiento del sector industrial en la Comunidad, según advierten en el sector privado.