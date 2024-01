Calendario laboral de Alcobendas de 2024: estos son los festivos y puentes de este año

Entre los festivos nacionales que se aplican en toda España, algunos son sustituibles y otros no sustituibles. Los no sustituibles no pueden ser reemplazados por las comunidades autónomas y son aplicados sin ningún tipo de excepción en todo el país.

Por otro lado, en los festivos sustituibles las comunidades autónomas pueden cambiar los días por otras fechas más apropiadas. Los municipios también incluyen su propia festividad. En el caso de Alcobendas, el calendario laboral de 2024 incluye los siguientes festivos y puentes:

lunes, 1 de enero de 2024 Año Nuevo

sábado, 6 de enero de 2024 Epifanía del Señor

miércoles, 24 de enero de 2024 Nuestra Señora de la Paz

jueves, 28 de marzo de 2024 Jueves Santo

viernes, 29 de marzo de 2024 Viernes Santo

miércoles, 1 de mayo de 2024 Fiesta del Trabajo

jueves, 2 de mayo de 2024 Fiesta de la Comunidad de Madrid

miércoles, 15 de mayo de 2024 San Isidro

jueves, 25 de julio de 2024 Día del Apóstol Santiago

jueves, 15 de agosto de 2024 Asunción de la Virgen

sábado, 12 de octubre de 2024 Fiesta Nacional de España

viernes, 1 de noviembre de 2024 Día de todos Los Santos

viernes, 6 de diciembre de 2024 Día de la Constitución Española

miércoles, 25 de diciembre de 2024 Natividad del Señor

Puentes y fines de semana largos

Con el calendario laboral 2024 ya fijado, hay varios festivos que tendrán lugar en viernes o en lunes, completando con el fin de semana un periodo vacacional de tres días libres consecutivos. A nivel nacional, se trata del 1 de enero (lunes), el 1 de noviembre (viernes) y el 6 de diciembre (viernes). En la mayoría de comunidades autónomas, exceptuando Cataluña y la Comunidad Valenciana, la Semana Santa se presenta como la acumulación más prolongada de festivos, llegando desde el Jueves Santo (28 de marzo) hasta el Domingo de Pascua (31 de marzo). En el caso de Baleares, Cantabria, Navarra y Euskadi también tienen estipulado como fiesta el Lunes de Pascua (1 de abril), completando cinco días no laborables consecutivos.