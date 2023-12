El 1 de enero comenzarán seis meses de aviso por ZBE en todo el término de Madrid capital

El 1 de enero próximo comienza durante seis meses el periodo de aviso de la Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el término municipal y los coches con etiqueta ambiental A no empadronados desde dos años antes que accedan al exterior de la M-30 serán avisados de que habrían sido sancionados por infringir la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

La ZBE, que en la actualidad se ciñe a la M-30 y la almendra central, entrará en vigor en el exterior de la M-30 a partir del día 1 de enero de 2024, lunes, cuando los vehículos más contaminantes o que no abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) tendrán restringido el acceso y la circulación en toda la capital.

El Ayuntamiento informa este martes en una nota de prensa de que la medida afecta sólo a los turismos con clasificación ambiental A -diésel matriculados antes de 2006 o gasolina previos a 2000- de las categorías por criterio de utilización 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno), aunque no afecta a vehículos de mercancías o motocicletas sin etiqueta, y precisa que no hay restricciones nuevas para las etiquetas B y C.

La llamada 'Madrid Zona de Bajas Emisiones' empezó en enero de 2022 bajo el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360 para la reducción de los óxidos de nitrógeno en la ciudad, recuerda el Ayuntamiento, y añade que la actuación "ha contribuido a mejorar la calidad del aire en la capital notablemente, permitiendo que, por primera vez, en 2022 la ciudad cumpliera con la directiva europea de calidad del aire".

Según el Ayuntamiento, el objetivo del periodo de aviso hasta el 30 de junio es "informar y advertir" a los ciudadanos que tengan prohibidos el acceso y la circulación para que corrijan esa práctica y no sean sancionados por circular por el exterior de la M-30. No obstante, recuerda que las cámaras que controlan la M-30 y su interior finalizarán su periodo de aviso el 14 de enero, y que a partir del día siguiente, 15 de enero, cualquier vehículo detectado por ellas será sancionado.

Casi 500 cámaras velarán por el cumplimiento de la normativa

Este control se llevará a cabo con 464 cámaras, las 257 del sistema de control de tráfico para el interior de la M-30 y la propia vía, y otras 207 en el exterior de la M-30, además de 37 ‘fotorrojo’ que se distribuyen por toda la ciudad.

"Todos los titulares de turismos que infrinjan la normativa vigente para Madrid ZBE en el exterior de la M-30 durante el periodo de aviso -desde las 00:00 horas del lunes 1 de enero de 2024 hasta las 23:59 del 30 de junio de 2024- y sean interceptados por las cámaras recibirán una comunicación de carácter informativo", dice la nota del Ayuntamiento, y precisa que, no obstante, podrán ser sancionados si son detenidos por un agente de la autoridad.

El Ayuntamiento advierte que con la implantación de Madrid ZBE, los tránsitos de vehículos sin distintivo ambiental (A) en el interior de la M-30 han disminuido hasta representar el 2,3 % del total en el interior de la ciudad (73.826 de los 3.246.971 tránsitos detectados diariamente de media), lo cual supone unos 2.000 vehículos

diarios sancionables, ya que de media un vehículo es detectado por unas tres cámaras.

El funcionamiento de Madrid ZBE

Madrid Zona de Bajas Emisiones está regulada en la ordenanza de movilidad sostenible (OMS) y contempla la restricción progresiva y por anillos territoriales de la circulación a los turismos con clasificación ambiental A (es decir, diésel matriculados antes de 2006, y gasolina previos al año 2000) desde enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024.

-Desde el 1 de enero de 2022 está prohibido su acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia circunvalación.

-Desde el 1 de enero de 2023 está prohibido su acceso y circulación también por la M-30.

-Desde el 1 de enero de 2024 quedará prohibido su acceso y circulación por todas las vías públicas del municipio de Madrid.

-A partir del 1 de enero de 2025 la prohibición de 2024 se extenderá a los turismos A domiciliados en Madrid y que figuren de alta en el padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid. Tampoco podrán acceder ni circular entonces los vehículos A que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores) y que hasta el 31 de diciembre de 2024 no tenían restricciones.

Los B y C, Cero y ECO pueden entrar, estacionar y circular sin limitaciones -salvo las establecidas por Madrid Distrito Centro para los B y los C. Quedan exentos, hasta el 1 de enero de 2025, los vehículos A destinados a distribución urbana de mercancías.