Salir a cenar en Navidad: estos son los menús que ofrece el Four Seasons Hotel en Madrid

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los que ya están pensando en los regalos que hacer a sus seres queridos, en qué se pondrán durante las celebraciones, o como es este caso, en dónde y qué comer en las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Por un lado están aquellos que prefieren quedarse en casa y disfrutar de un menú casero con los suyos, pero en el otro lado de la moneda se encuentran aquellos que optan por salir a cenar fuera y darse un capricho en un día tan especial. Como recomendación de la revista 'Viajar', editada por Prensa Ibérica, te traemos una de las opciones 'gourmet' que ofrece Madrid.

Es por eso, que muchos hoteles también se preparan y tienen lista su oferta gastronómica para las cenas de Nochebuena y Nochevieja, como es el caso del menú de Navidad del Four Seasons Hotel Madrid. Tras convertirse en uno de los 50 mejores hoteles del mundo por The World´s 50 Best Hotels 2023, donde obtuvo la posición 24, Four Seasons Hotel Madrid une lujo y gastronomía en un marco incomparable en el corazón de la capital. Y lo hace con unos menús perfectos para que tanto viajeros como locales disfruten de una Navidad inolvidable.

Menú de Nochebuena en Four Seasons Hotel Madrid

Los majestuosos salones del Four Seasons Hotel Madrid serán testigos de excepción de la cena de Nochebuena, que arranca con un cóctel de bienvenida acompañado por una copa de champán y una selección de aperitivos entre los que se incluyen un falso madroño de queso ‘embrujo de la sierra’ y membrillo o tiradito de atún rojo con lima y caviar.

Ya sentados arranca un menú que hará las delicias de los comensales más exigentes. Un entrante frío compuesto por medallón de bogavante y uno caliente compuesto por espardeñas, coliflor ahumada y jugo meloso de callos. Este último cuenta con un maridaje espectacular: un Riesling Trimbach 2021 de la región de Alsacia, que realza el sabor del plato. Y es que el equipo de sumilleres del hotel ha seleccionado cuidadosamente el maridaje de vinos y champán para que el festín culinario sea completo.

Llegan los platos fuertes, compuestos por besugo confitado con trufa, velo de panceta y guisante lágrima y pularda rellena de foie, pistacho y milhojas de manzana. Con unas cantidades ajustadas en cada plato, se llega al postre con fuerza para degustar una crema helada de limón almendra y AOVE y un sorprendente marrón glacé, con queso compota de yuzu y grosella.

El plan no puede ser más redondo, ya que el comienzo del cóctel tendrá lugar a las 8 de la tarde, seguido de la cena que se servirá a partir de las 9 y hasta medianoche. La velada se ameniza con música y, los que quieran continuar la fiesta, podrán hacerlo hasta las 2 de la madrugada con bebidas incluidas. ¿El precio? 420 € que serán, sin duda, una fantástica inversión.

Nochevieja en un hotel de lujo en el corazón de Madrid

La revista 'Viajar' nos recomienda echar un ojo a este restaurante, a un pasito de la mítica Puerta del Sol. El Four Seasons Hotel Madrid se prepara para despedir el año con una cena de gala que promete quedarse en la memoria del comensal para siempre. El espectacular menú estará amenizado con música en directo durante toda la noche para vivir una experiencia gastronómica única.

Arranca una de las noches más mágicas del año (con permiso de la noche de Reyes) con un cóctel de bienvenida compuesto por varios aperitivos entre los que encontramos bombón de gamba roja, piparras y requesón o corte de foie, abanico ibérico y trufa. Tras este comienzo, los comensales pasarán al majestuoso salón Sol, en el que se servirá la cena. Este menú, que tiene un precio de 1.350 euros por persona, se compone de seis platos que son una verdadera oda culinaria.

Los grandes protagonistas de este menú son la costilla de rodaballo salvaje glaseada, guisante lagrima y angulas y el lingote de Wagyu a 5 en kamado, chirivía, bordalesa y trufa blanca. Ambrosía para el paladar. La nota dulce la ponen un sorbete de mandarina y kalamansi, yogur y albahaca y una propuesta de lujo para los amantes del chocolate, gracias a su chocolate Piura, praliné, albaricoque y helado de haba tonka, que marida con un 2002 Don PX Gran Reserva, Toro Albalá, Montilla-Moriles espectacular, incluso, para aquellos que reniegan del vino dulce.