Fachada del Candela, local en Lavapiés en el que solían recalar los artistas flamencos tras sus jornadas en los tablaos en los años 70 y 80. / EPE

Madrid, como todas las ciudades con algo de historia, es una ciudad a capas. Hay muchos Madrid y, a su vez, esos muchos Madrid tienen dentro otros, en forma de capas. Muchas de esas capas conforman los mapas personales, los recorridos que delimitan las fronteras que cada día hacemos, queriendo o por obligación. Son mapas cambiantes, que crecen y se achican a cada paso, con cada descubrimiento, con cada experiencia que nos marca en la ciudad.

Si tuviera que hacer un mapa flamenco de Madrid, el más personal sería el mapa del flamenco al paso. Porque Madrid es flamenco, pero hay un flamenco en Madrid que sale al paso, sin que una lo busque, tejiendo un mapa a lo largo del tiempo.

El mío comenzó en 2003 casi desde el mismo momento en que me instalé aquí, sin saber todavía si sería de paso o para siempre -algo que sigo sin saber-. Aquella cajita de cerillas que alquilé -compartida- para vivir, sin luz natural ni ventanas al exterior, estaba en la plaza de Cascorro. Yo no sabía todo el flamenco que se escondía allí. Tanto y tan gitano. El Candela, Amor de Dios, y tantos otros lugares me fueron saliendo al paso mientras aprendía a vivir en una ciudad en la que aún sigo persiguiendo el flamenco.

Cuando alguien te pregunta por el flamenco en Madrid es difícil contestar. Madrid tiene sus lugares emblemáticos, esos que no hay que dejar de visitar para vivir el flamenco. Tablaos, teatros, escuelas. También tiene una ruta con los lugares en los que se vivieron acontecimientos que ya forman parte de la historia del flamenco de los que puede quedar una placa o una estatua.

Pero también hay un Madrid del flamenco al paso que es difícil explicar al que viene por primera vez. Y, sin embargo, mientras paseo por mi primer barrio, no me invade la nostalgia. Lo que me alegra el corazón al volver a recorrer mi mapa del flamenco al paso es que aún está por dibujar, porque ya sé que el flamenco me sigue esperando a la vuelta de la esquina.