Vecinas de Carabanchel se encierran en su centro de salud: "Si pedimos cita hoy, nos la dan, como mínimo, para febrero"

Al abrir la aplicación de citas sanitarias de la Comunidad de Madrid, muchas vecinas y vecinos del barrio de Abrantes, en el distrito de Carabanchel, se encuentran con que no pueden elegir un día y una hora. Aparece un mensaje que les indica que, en estos momentos, no es posible gestionar su cita, y que contacten con su centro, aunque eso no es tarea fácil. A otras, a fecha de 14 de diciembre de 2023, les da como la opción más próxima febrero. Cansadas de esa situación, y ante la falta de perspectiva de que eso mejore, tres personas llevan desde el miércoles 13 encerradas en la Gerencia de Atención Primaria.

Explican que es el resultado de una reunión con la propia Gerencia que se concluyó el mediodía de este miércoles sin soluciones concretas, más allá de la propuesta de construcción de un nuevo centro que comenzaría en 2024 para atraer a profesionales (de la cual no se fían), pero también de las protestas que llevan a cabo cada jueves desde hace tres años, cuando en plena segunda ola de la Covid llegaron a no disponer de ningún médico. Ahora, Alvar Chalmeta, una de las personas encerradas, asegura que tienen entre tres y seis y siempre en el turno de mañana. De tarde solo cuentan, de vez en cuando, con médicos de refuerzo. Antes de la pandemia, eran 16 profesionales sanitarios repartidos en dos turnos.

"Dependiendo de si tienes o no un médico adscrito, te suelen dar cita entre 15 días y dos meses. Mi compañera Mari Carmen, que la tengo al lado, y que tiene varias enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, hace días que fue al mostrador para pedir una y todavía no la han llamado", asegura Chalmeta, que califica la situación de insostenible y bárbara", y recuerda que hay patologías que no pueden esperar tanto tiempo para ser atendidas o derivadas a un especialista hospitalario. "El 26 de noviembre, quien pidiera cita para el médico de Familia no tenía ninguna disponible hasta febrero", afirma.

Contraste norte/sur

Antes de esta reunión, también habían presentado un queja al defensor del pueblo, recogido miles de firmas denunciando la situación, y depositado cientos de quejas en los registros de la administración de la Comunidad de Madrid. "Todo esto tiene que ver con el contraste de clase entre norte y sur. En los centros de salud de los centros de la M30 dan citas en uno o dos días, mientras que otros del sur de Madrid están en situaciones como el nuestro", apunta.

El barrio de Abrantes es uno de los 10 con menos renta media anual en Madrid, por debajo de los 30.000 euros. Su población, como recuerda Chalmeta, está envejecida, por lo que muchas vecinas y vecinos tienen patologías crónicas y, sin embargo, no todas las 30.000 personas que pertenecen a este centro tienen un médico adscrito. Hasta que algún portavoz de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria vuelva, su intención es seguir encerrados. De momento, ya hay un vecino que ha tenido que abandonar para ir el trabajo. Quedan tres de los cuatro.

Apoyo vecinal

Fuera, otras compañeras y compañeros refuerzan su protesta con gritos y pancartas. Luis Páramo, vecino de Abrantes y miembro de la asamblea de vecinas y vecinos de los barrios y pueblos les ha llevado desayuno esta mañana después de mucho insistir. Para la comida avisó a la persona que le dio autorización de que iría a comprarles algo sólido. Ella no se lo negó, pero, al llegar con una tortilla y con un ticket de compra de unos 50 euros, asegura a este periódico que le impidió la entrada.

Hoy volvemos a las calles de Carabanchel, recordamos a los y las compañeras que siguen encerrados en la gerencia de atención primaria, no nos han dado soluciones para el @CSAbrantes , no vamos a conformarnos sin el 40% de personal médico... pic.twitter.com/etgBbjIl7m — Asamblea Carabanchel (@asamcarabanchel) December 14, 2023

"Estás malo, vas un día y no te atienden porque no hay urgencias por la tarde. Vuelves al día siguiente arrastrándote y te dicen que te dan cita durante la mañana, total, no te estás muriendo y puedes esperar tres horas con fiebre", decía un vecino hace tres semanas mediante una reseña en Google. "Es imposible coger cita previa antes de 15 días y ni se te ocurra cogerlo por la locución telefónica o por la app porque morirás en el intento. [...] Es desesperante ver qué estás malo y la atención es escasa, pésima y lenta a pesar de los sanitarios que siguen trabajando allí en esas condiciones inhumanas de horarios y trato", asegura otra.

El Centro de Salud Abrantes es uno de los 15 centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid están en una "situación crítica" por la grave falta de médicos de familia y pediatras, según ha denunciado el sindicato AMYTS este miércoles reclama. En total, según sus cálculos, 483.774 madrileños no tienen médico asignado en ellos "y, en numerosos casos, desde hace demasiado tiempo".