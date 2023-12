Este es el tiempo que hará en Nochebuena y Navidad en Madrid

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los que planean escaparse a su segunda residencia, al lugar donde viven sus familiares, o hacer un viaje express en una fecha tan señalada. Sin embargo, las previsiones del temporal de cara a la Navidad podrían poner en duda los planes de muchas personas, pues según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estaríamos ante una situación poco habitual.

Y es que tras el que fuese el 'veranillo de San Martín' a mediados de noviembre, parece haber reaparecido en la segunda semana de diciembre tras un comienzo de mes de lo más gélido. Sin embargo, la semana del 11 al 17 de diciembre se presenta más cálida de lo normal. No obstante, tras un inicio muy templado para la época, habrá un descenso térmico.

La semana del 18 al 25 de diciembre podría ser fría, con temperaturas incluso inferiores a lo habitual para estas fechas en amplias zonas. Las lluvias seguirían sin hacer acto de presencia o serían escasas. De todas formas, este pronóstico aún presenta incertidumbre.

Esta es la previsión para Nochebuena

Tal y como ha asegurado la Agencia Estatal de Meteorología, se prevée que para la semana de Navidad de este 2023 vivamos algo poco habitual. Tal y como ha explicado la agencia de meteorología, para la semana del 18 al 25 de diciembre se esperan temperaturas considerablemente frías, con cifras "incluso inferiores a lo habitual para estas fechas en amplias zonas", señalan.

Sin embargo, y a pesar del descenso de temperaturas, Aemet ha comunicado que no se esperan precipitaciones para la semana en la que arranca la Navidad: "Las lluvias seguirían sin hacer acto de presencia o serían escasas", escriben en Twitter. No obstante, los expertos recalcan que la previsión podría cambiar con el paso de los días: "este pronóstico aún presenta incertidumbre", por lo que tendremos que esperar.