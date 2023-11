Ayuso y Bergerot encaran su primer duelo en Madrid rivalizando sobre la violencia machista

La nueva portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, se estrena este jueves en el parlamento autonómico en su primer duelo con Isabel Díaz Ayuso. Y ha elegido como bala una pregunta sobre un asunto que en Más Madrid es crucial, la igualdad y "las políticas contra las violencias machistas". Ambas comienzan así un nuevo ciclo, en el que Más Madrid va a tener que recolocarse y demostrar si la marcha de Mónica García al Ministerio de Sanidad afecta al liderazgo del partido en la izquierda madrileña y Ayuso, a su vez, tendrá que modular su discurso a lo que se encuentre en el escaño de enfrente.

De momento, en el PP no esperan muchos cambios. La vehemencia y acidez de Mónica García en sus intervenciones, en las que no dejaba una sola crítica por enumerar, empujaban a Ayuso a elevar el nivel de decibelios del debate para quedar por encima. O al revés. El tono de sus cara a cara nunca ha sido tranquilo en los cuatro años previos, con una pandemia y varias huelgas sanitarias de por medio. La exasperación en el PP por los ataques de García y su forma de expresarlos eran evidentes y ningún diputado hacía nada por disimularlo. Pero los populares creen que esto seguirá siendo igual. El cambio de rostros no implica, en su opinión, un cambio en el perfil político. El "tono en general de Más Madrid" es el mismo en todos sus diputados, según explican desde el partido conservador: "Bronco, agresivo y faltón".

Respaldo del partido

Bergerot llega este jueves a la Asamblea tras conocerse este miércoles los resultados del congreso del partido, donde su candidatura y la de Mónica García ha vuelto a ser respaldada por la organización. De modo que aunque le queden kilómetros por correr en los duelos con Ayuso, la nueva portavoz llega al menos arropada formalmente por su partido. La dirección de Más Madrid, de la que ella ha sido secretaria de Organización y al menos de momento es un cargo que continúa compatibilizando con la portavocía, ha logrado crear un grupo compacto, con fidelidades y lealtades en torno las cabezas más visibles que se han mantenido hasta el salto de García al Gobierno de la nación.

El trabajo de Bergerot en los próximos meses estará no solo en mantener el ánimo del partido en cada sesión de control por sus debates con Ayuso sino en mantener la cohesión del grupo sin que empiecen a brotar fisuras. Su teatralización y forma de expresar las ideas es diferente a la de García, pero tiene a su favor, de cara a su grupo, que la rotundidad del mensaje es absoluta.

García, diana de las críticas

La nueva etapa abre un ciclo en el que la máxima representante de Más Madrid va a seguir siendo diana de todas las críticas del Gobierno popular aun sin estar presente. Muestra de que esa será parte de la estrategia a seguir en esta legislatura es la carta que ha enviado el Ejecutivo de Ayuso a la ministra de Sanidad este mismo miércoles para enumerarle la lista de asuntos pendientes en materia sanitaria. Ayuso solo se ha dirigido a ella y a la ministra de Hacienda para pedir exigir los consejos territoriales de cada departamento.

La sanidad ha sido el caballo de batalla de Más Madrid en los últimos años, así que ahora el PP no va a dudar en recordarle a la ministra cada una de las cosas que ha exigido al Gobierno autonómico y que en Sol defienden que solo puede abordarse desde una estrategia nacional. En el Senado, el PP también aprovechará que el secretario general del partido, Alfonso Serrano, y el ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tienen escaño para echar mano de la hemeroteca e incrementar sus exigencias en esta materia.

Reformas de las leyes trans y contra la LGTBIfobia

La pregunta de Bergerot sobre cómo valora el Gobierno regional las políticas "para hacer frente a las violencias machistas en la Comunidad de Madrid" aterriza en la Asamblea justo una semana después de que la ahora portavoz de Más Madrid denunciara en sus redes sociales que en su última intervención el PP fuera sacando carteles y se le puntuara "como si fuera una muñeca hinchable". Llega también en el mismo pleno en el que el foco estará puesto en la toma en consideración de las reformas de la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, que el PP quiere tramitar por vía de urgencia. Aunque no será Bergerot quien defienda la postura de su partido en los debates sobre estas dos leyes, el asunto sí estará previsiblemente presente en su estreno como portavoz.

Pero la sesión se prevé bronca no solo por estas reformas. El debate sobre la amnistía vuelve a estar presente a petición de Vox y volverá a enfrentar a los partidos de la derecha con los de la izquierda y la presidenta podrá extenderse sobre lo que espera de este nuevo Gobierno en una pregunta que le lanzan desde su propio partido para que valore "la situación política actual" de la Comunidad de Madrid.