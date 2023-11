Datos falsos y cambios en la fecha de nacimiento: los trucos de los menores para colarse en las redes sociales

El 67% de los menores se conecta a internet por las noches, según un estudio / EFE / JM García

No responden a un perfil concreto. No son necesariamente malos estudiantes, ni de los que no hacen caso en casa o en clase. Por lo general solo tienen curiosidad y ganas de comunicarse. Y si lo tienen prohibido les resulta más interesante. El 42% de los menores de entre 9 y 12 años falsea sus datos para poder acceder a las redes sociales que por edad tienen prohibidas.

Es el resultado de un estudio realizado en la Comunidad de Madrid por Gaptain, compañía dedicada al diseño de soluciones que ayuden a las familias en la protección de los menores frente a los riesgos de internet, que durante el último año ha trabajado con 465 alumnos de la región para realizar este diagnóstico. "A partir de los 9 y 10 años empiezan a acceder a aplicaciones cuya edad mínima requerida es de 13 y 14 años", explica Roberto Álvarez, fundador de esta empresa que colabora en el proyecto SIC (Safer Internet Centre) Spain 3.0, cofinanciado con fondos europeos y liderado por el INCIBE en colaboración con las comunidades autónomas.

Perfil familiar y otro para amigos

Sobre todo falsifican su fecha de nacimiento, básico para poder acceder a las aplicaciones, pero no sólo. También el nombre y otros datos personales. Hasta el 34% de los chavales "tienen varios perfiles en las redes sociales", señala el estudio, y Álvarez lo explica así: "Tienen un perfil blanco para la familia, el que enseñan en casa, y otra con la que operan realmente. Les vale con crear distintas cuentas de email".

Mediante un videojuego y la ayuda de la inteligencia artificial identifican los riesgos digitales de los centros concretos en los que realizan el trabajo de campo, explica el máximo responsable de este estudio: "Podemos saber si son los retos virales, los contactos peligros u otros contenidos".

Contacto con desconocidos

TikTok, Instagram y Youtube son las redes habituales que utilizan, pero el informe apunta a "nuevas redes sociales potencialmente peligrosas" que "no requieren de registro y fomentan el contacto con desconocidos, como "Omegle y Chatroulette, que invitan a hablar por chat o vídeo con personas aleatorias de forma totalmente anónima".

Este es precisamente otro de los datos más relevantes del informe. Hasta el 15% de los menores de entre 9 y 12 años reconoce haber quedado en persona con personas que han conocido a través de las redes sociales. Los alumnos están "acostumbrados a jugar online con personas que no conocen", explica el documento, refiriéndose principalmente a los videojuegos, pero el acceso a aplicaciones con contactos con desconocidos crece cada vez más a edades más tempranas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó este martes un protocolo contra las adicciones a las pantallas en los centros escolares basando su necesidad en los resultados de este estudio, aunque es cierto que toda la legislatura pasada clamó por el acceso incontrolado e inadecuado de los menores a los contenidos que encuentran principalmente en los smartphones. Hay varios estudios que en los últimos años han advertido de cómo los menores acceden cada vez antes a vídeos pornográficos o con violencia sexual a edades en las que aún no saben nada del sexo.

Este de Gaptain, en concreto, señala que el 9% del alumnado de Primaria dice haber visto contenido sexual en internet y a eso suma que el 43% de los menores de esta franja de edad afirma que nunca le han hablado de sexo. El estudio concluye que "casi todos los que disponen de móvil propio han accedido a contenido de adultos alguna vez" y que el 15% de los chavales de 12 años "busca información por su cuenta o preguntando a amigos/as".

Padres y madres movilizados

Precisamente ese contenido adulto para el que no están preparados es lo que ha movilizado a miles de padres y madres en toda España para intentar llegar a un consenso y retrasar el acceso al móvil de los menores. María Gijón es madre de dos hijos de 7 y 10 años y forma parte del grupo "Adolescencia libre de smartphones", con más de 2.800 personas que se han unido en Madrid para cristalizar este objetivo. El proceso es lento, lo saben, porque son muchos y apenas están aprendiendo a organizarse en un grupo que se declara apolítico porque hay gente de todo tipo de ideología. Pero hay una masa de padres y madres que comparte información e iniciativas entre Barcelona y Valencia, o entre Bilbao y Sevilla y que ella distribuye a su vez en el canal de Telegram de Madrid como portavoz del grupo.

Su preocupación nace de los datos que escupen estudios como este patrocinado este martes por la Comunidad. La pandemia ha acelerado un proceso que ya venía fraguándose poco antes y los adultos han interiorizado que a los 12 años, edad en la que los alumnos pasan del colegio al instituto, es el momento de facilitarles un móvil, aunque muchos reniegan de esta norma no escrita según se van conociendo más estudios e informes sobre las consecuencias y peligros del uso indiscriminado de las pantallas.

De momento, estas familias han establecido sus objetivos: retrasar la edad de llegada del smartphone pero sin señalar aún la fecha adecuada, concienciar a las familias y empoderarlas para retrasar dicha edad, acompañar a los adolescentes el uso de las aplicaciones y redes sociales, fomentando un buen uso y buenas prácticas y, con especial interés, "poner de manifiesto el problema de salud pública que implica la exposición a pantallas a edad temprana", explica Gijón. Para esto último, los responsables de estos grupos van a empezar a contactar a las asociaciones de padres y madres de los colegios de su distrito, a la junta escolar y a los grupos municipales de los distritos para exponer los problemas e intentar buscar soluciones de forma conjunta.

En esta legislatura, precisamente, los problemas de los adolescentes pueden empezar a tener más relevancia dado que el nuevo Gobierno ha creado por primera vez un Ministerio de Infancia y Juventud, que dirige Sira Rego, y que en su toma de posesión de este martes prometió elevar a políticas de Estado las preocupaciones y problemas de los menores, aunque sin mencionar este asunto en concreto.

"El primer móvil es crítico en la educación digital. Hasta el momento de recibirlo los/as menores demandan acompañamiento, después lo rechazan", concluye el estudio de Gaptain, que tras el trabajo de campo elabora junto a los centros educativos un plan adaptado a la singularidad de cada entorno para incidir en la prevención mediante la sensibilización y formación a los propios niños y jóvenes, pero también a sus familias, educadores y profesionales del ámbito del menor.